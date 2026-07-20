Немецкая промышленность активно перепрофилируется на военное производство, чтобы снабжать Украину всем необходимым.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий сектором экономики ФРГ Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первое место, с точки зрения интеграции с Украиной, надо поставить, наверное, Rheinmetall и его кооперацию с тем, что раньше называлось «Укрооборонпромом».

Создаются совместные предприятия по производству, прежде всего, технологий двойного назначения. Почти половину всей обрабатывающей промышленности в Германии можно считать двойного назначения.

И здесь, на территории Украины, мы видим развертывание дополнительных мощностей по ремонту техники, которая поставляется.

И в перспективе в западной части страны заявлено строительство, как минимум, четырёх заводов, которые могут производить и боеприпасы, и систему ПВО, и порох для оружия.

Поэтому Rheinmetall лежит в основе этой системы, вокруг него расположены много уже средних технологических компаний», – сказал Котов.