Rheinmetall стал главной опорой «украинского» ВПК

Максим Столяров.  
20.07.2026 19:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 565
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Немецкая промышленность активно перепрофилируется на военное производство, чтобы снабжать Украину всем необходимым.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий сектором экономики ФРГ Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкая промышленность активно перепрофилируется на военное производство, чтобы снабжать Украину всем необходимым. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На первое место, с точки зрения интеграции с Украиной, надо поставить, наверное, Rheinmetall и его кооперацию с тем, что раньше называлось «Укрооборонпромом».

Создаются совместные предприятия по производству, прежде всего, технологий двойного назначения. Почти половину всей обрабатывающей промышленности в Германии можно считать двойного назначения.

И здесь, на территории Украины, мы видим развертывание дополнительных мощностей по ремонту техники, которая поставляется.

И в перспективе в западной части страны заявлено строительство, как минимум, четырёх заводов, которые могут производить и боеприпасы, и систему ПВО, и порох для оружия.

Поэтому Rheinmetall лежит в основе этой системы, вокруг него расположены много уже средних технологических компаний», – сказал Котов.

«Особенно эти компании интересны тем, что они являются зеркальными двойниками тех компаний, которые складываются вокруг крупнейших, прежде всего, южных обрабатывающих промышленных центров Германии – Штутгарта, Мюнхена. Они тестируют прежде всего технологии БПЛА. И помогают Украине с РЛС.

Это гигантская смычка прежде всего немецкого военно-промышленного комплекса и украинского.

На фоне того, что германская обрабатывающая промышленность продолжает терять рабочую силу, идет перепрофилирование заводов, либо просто скупка Rheinmetall и другими концернами», – подытожил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Rheinmetall стал главной опорой «украинского» ВПК

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить