Rheinmetall стал главной опорой «украинского» ВПК
Немецкая промышленность активно перепрофилируется на военное производство, чтобы снабжать Украину всем необходимым.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий сектором экономики ФРГ Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На первое место, с точки зрения интеграции с Украиной, надо поставить, наверное, Rheinmetall и его кооперацию с тем, что раньше называлось «Укрооборонпромом».
Создаются совместные предприятия по производству, прежде всего, технологий двойного назначения. Почти половину всей обрабатывающей промышленности в Германии можно считать двойного назначения.
И здесь, на территории Украины, мы видим развертывание дополнительных мощностей по ремонту техники, которая поставляется.
И в перспективе в западной части страны заявлено строительство, как минимум, четырёх заводов, которые могут производить и боеприпасы, и систему ПВО, и порох для оружия.
Поэтому Rheinmetall лежит в основе этой системы, вокруг него расположены много уже средних технологических компаний», – сказал Котов.
«Особенно эти компании интересны тем, что они являются зеркальными двойниками тех компаний, которые складываются вокруг крупнейших, прежде всего, южных обрабатывающих промышленных центров Германии – Штутгарта, Мюнхена. Они тестируют прежде всего технологии БПЛА. И помогают Украине с РЛС.
Это гигантская смычка прежде всего немецкого военно-промышленного комплекса и украинского.
На фоне того, что германская обрабатывающая промышленность продолжает терять рабочую силу, идет перепрофилирование заводов, либо просто скупка Rheinmetall и другими концернами», – подытожил он.
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