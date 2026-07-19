«Картонный майдан бесполезен»: Зеленский потерял страх перед Западом – Зе-политолог

Протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова бесперспективны, поскольку [диктатор] Владимир Зеленский чувствует себя гораздо более уверенно, чем когда аналогичные акции проводились против переподчинения НАБУ.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скептически отношусь к перспективам нынешнего майдана. Я поясню, почему. Вот, в прошлом году этот Майдан сыграл свою роль. Он тоже был ограничен в масштабах. Это не был такой же майдан, как в 2004 или 2014 году. Нет, по масштабам это гораздо меньше. Но Зеленский боится общественных протестов, он их опасается. Это может быть более точная формулировка. А тогда ещё было сильное западное давление, и оно сыграло решающую роль, что – надо прекратить давление на НАБУ, САП, надо изменить ситуацию. И Зеленский вынужден был переиграть. Сейчас совсем другая история. Зеленский не боится, сейчас он чувствует себя более уверенно», – сказал укро-политолог.

По его словам, Зеленский, несмотря на две волны антикоррупционных расследований, которые изначально ударили по его рейтингам, потом восстановил и даже укрепил свои позиции «из-за успешных действий в войне против России».