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Ялта и Алушта пережили налёт украинских дронов минувшей ночью. Целью вражеских беспилотников были электроподстанции. Очевидцы сообщают о взрыве в Гаспре, после чего часть Ялты осталась без света. В лесу над городом начался пожар в заповедном лесу – бандеровцы уже распространяют кадры по своим каналам.

До недавнего времени курортные города ЮБК жили спокойной жизнью, в то время как на севере Крыма, в Керчи или Севастополе ежедневно объявлялось по несколько воздушных тревог. Гостиницы Большой Ялты имели наибольшую заполняемость на фоне обвала турсферы по полуострову. Мэрия курортной столицы не комментирует ночное ЧП.

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«По улице Дарсановской вылетело штук 10-12 дронов… Летели как из улья, один за другим», – рассказала жительница Ялты Татьяна Тоцкая.

Ялтинка Екатерина Белоус подтверждает:

«Дронов было много. Над Строителей летал минут сорок… До трёх ночи в туалете сидели с дочкой».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ялтинцы также сообщают, что в момент дроновой атаки по улицам гонял мопед, осложняя работу ПВО.