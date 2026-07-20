Украина начала кошмарить курортный Южный берег Крыма

Виктор Орлов.  
20.07.2026 09:57
  (Мск) , Ялта
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина, Ялта


Ялта и Алушта пережили налёт украинских дронов минувшей ночью. Целью вражеских беспилотников были электроподстанции. Очевидцы сообщают о взрыве в Гаспре, после чего часть Ялты осталась без света. В лесу над городом начался пожар в заповедном лесу – бандеровцы уже распространяют кадры по своим каналам.

До недавнего времени курортные города ЮБК жили спокойной жизнью, в то время как на севере Крыма, в Керчи или Севастополе ежедневно объявлялось по несколько воздушных тревог. Гостиницы Большой Ялты имели наибольшую заполняемость на фоне обвала турсферы по полуострову. Мэрия курортной столицы не комментирует ночное ЧП.

Ялта и Алушта пережили налёт украинских дронов минувшей ночью. Целью вражеских беспилотников были электроподстанции....

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 «По улице Дарсановской вылетело штук 10-12 дронов… Летели как из улья, один за другим», – рассказала жительница Ялты Татьяна Тоцкая.

Ялтинка Екатерина Белоус подтверждает:

«Дронов было много. Над Строителей летал минут сорок… До трёх ночи в туалете сидели с дочкой».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ялтинцы также сообщают, что в момент дроновой атаки по улицам гонял мопед, осложняя работу ПВО.

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