Без этого России не победить

Специальная военная операция на Украине идет уже второй год. Говорить о великих победах рано, но и о поражении в операции речь идет только в СМИ Запада, нашего коллективного противника. Украина – форпост их агрессивной русофобии, и потому я отношу ее к этому сообществу.

Надо признать, что более года мы стоим «враскоряк», пытаясь достичь поставленных Верховным Главкомом целей операции. При этом, время от времени, официальные представители Кремля подтверждают, что эти цели будут достигнуты непременно! И это хорошо! Поскольку это создает у народа ощущение верности выбранного пути и действий в соответствии с логикой… Вот теперь давайте именно это и разберем, какой логикой?

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За что и ради чего мы воюем? Думаю, что, прежде всего, ради того, чтобы устранить военную опасность на западных границах России, лишить коллективный Запад плацдарма для нападения на нашу страну. Ради того, чтобы еще лет на сто сбить агрессивные амбиции с наших западных «партнеров» и обеспечить мирное развитие России, а также нормальную жизнь наших детей и внуков на это же время, как минимум! Я это понимаю именно так.

Но целями СВО является не это. Заявленная Главкомом Цель состоит в Денацификации и Демилитаризации Украины. Можно предположить, что достижение этих целей обеспечит и достижение названного мною сценария будущего.

Тогда давайте разберемся, достижимы ли эти цели, и какие силы и средства для этого потребуются?

Демилитаризация – сиречь разоружение Украины возможно лишь при полном ее военном поражении. И, если разгром, собственно ВСУ, вполне реальная задача, хоть и не такая простая, как первоначально казалась, то разгром ВСУ, которые поддерживают страны НАТО, имеющие совокупную мощнейшую экономику, – задачка со многими неизвестными…

Но, даже, если допустить равенство военных потенциалов России и нашего коллективного врага, то на первый план выходят люди, которые и добиваются победы на поле боя. И в этом столкновении важнейшим слагаемым является цель войны, ее идея, сверхзадача. Ее важность для воюющих сторон. Для людей!

Наши цели я изложил. И надеюсь, что именно так их и понимают наши воины. Про гражданское общество разговор отдельный.

Цель ВСУ же – «в защите своей страны от агрессора и оккупанта». Именно так нас и позиционируют все СМИ врага. К сожалению, они имеют все юридические основания для того, чтобы нас так называть. То есть, для ВСУ это священная война за Отчизну! За освобождение родной земли от оккупантов.

Опираясь на эти идеи и цели, противник вполне успешно мобилизовал население Украины. Учитывая то, что украинцы, в сущности, это такие же русские, как и мы с вами, правда с определенными национальными особенностями, о которых я скажу далее, надо отдавать себе отчет, что драться за Родину они и умеют, и будут. Опыт такой у них есть. Он у нас с ними, в исторической параллели, общий.

А это значит, что достижению нами поставленной цели демилитаризации – то есть разгрома ВСУ и их разоружению, будет противиться не только политическая «элитка» с Банковой, но и военные, и гражданские люди Украины.

Разгромить этого врага чисто военными усилиями можно. Вопрос в том, какими мощными эти усилия должны быть? К этому мы вернемся ниже.

А вот можно ли заставить население смириться с военным поражением? И что для этого необходимо? Нужна перестройка сознания украинского общества!

Цель операции №2 – денацификация. То есть, искоренение нацистской идеологии в украинской среде. Цель благая и важная. Но ее невозможно достигнуть, словно выключатель повернуть: включил-выключил. Или путем простого запрета на идеологию. Эффект будет наподобие того, как большевики в пору богоборчества доказывали отсутствие Бога плевком в небо и утверждением «Бога нет!»

Цель эта достигается путем победы над этой самой идеологией. Но идеологию можно победить только с помощью другой идеологии, противопоставив свою идеологию идеологии врага.

И задачка эта не из простых, прежде всего, потому, что у нас такой идеологии просто нет! А также, учитывая, как долго, глубоко и мощно насаждали националистическую и нацистскую идеологию в сознание народа Украины.

Напомню, что идеи нацизма легли на более благодатную и удобренную почву украинского национализма, которому уже лет сто.

Некоторые оптимисты приводят пример денацификации Восточной Германии, которую успешно провел СССР после Второй Мировой войны. Мол, надо просто повторить эти же действия, и все срастется!

Однако, нет прямой параллели, прежде всего потому, что СССР противопоставлял взамен нацизма другую, коммунистическую идеологию, и продвигал идеи коммунистического же, интернационализма. Что мы сейчас можем противопоставить идеям расового превосходства? Идеям патриотизма и защиты страны, освобождения ее от нас самих? Пока ничего!

Чтобы построить новое общество требуются привлекательные идеи, прежде всего социальной справедливости, главенства права, а также понятная и привлекательная экономическая модель. В ГДР немцы строили новое общество, опираясь на идеологию социализма и экономические достижения СССР. Поэтому в сознание восточных немцев, прежде всего, закладывалось чувство вины за преступления фашистов в СССР и в других странах Европы. Вслед за ним, воспитывалась вера в светлое будущее, которое обещала СДЕПГ, опираясь на растущее материальное благополучие немцев, благодаря, опять же, помощи из Советского Союза.

Если же разложить ситуацию на подобные составляющие, даже в областях, которые присоединились к Российской Федерации, и являются наиболее лояльными к России, мы пока можем лишь восстановить разрушенные города и предоставить жилье людям, которые его потеряли. Дать какую-то работу. И все!

Те, кто ждал прихода России, наверное, на какое-то время будут удовлетворены. Кто-то займет выжидательную позицию. Определенная, и не маленькая часть, останется со своими убеждениями, затаится и станет… исподтишка гадить.

Что мы сейчас можем им дать взамен идей про «великих укров, которые выкопали Черное море»? Наверное, те, кто учился еще в советской школе, понимали всю абсурдность навязываемой идеологии и просто помалкивали, чтобы не попасть под раздачу. Но ведь за 9 лет воспитали целое поколение именно на идеях нацизма.

Одними рассказами про братство народов России и Украины ничего не добиться. Ибо уже вбили им в голову: «Никогда мы не будем братьями!»

Но у России нет государственной идеологии! Запрещена законом. Тогда что мы можем противопоставить их, да – людоедским, да – бредовым, да – не выдерживающим здравой критики, идеям? Ведь, даже, если мы волшебным образом очистим сознание народа Украины от всей этой мерзости, что-то же туда необходимо будет вложить. Ибо свято место пусто не бывает. И, если это не произойдет, нацистские идеи или иные деструктивные, вернуться в очищенные и пустые головы.

А экономическая модель? Им же в Европу хотелось. «Я девочка! Я хочу кружевные трусики! Я хочу в Евросоюз!».

Честно глядя правде в глаза, надо отметить, что нет еще в нашей стране привлекательной экономики, хоть как-то сопоставимой с европейской! Но чем-то мы должны быть привлекательны для побежденных! Мы же не сомневаемся в Победе! Так чем же?

Надо учитывать национальную особенность украинцев, о которой я упомянул в начале. Не кривя душой, надо сказать, что речь идет об их особой скаредности и меркантильности. Лейтмотив любых отношений с ними они выражают банальным вопросом: «А шо я с того буду иметь?».

Не зря же говорят: «когда хохол родился, еврей заплакал!».

Так шо они будут иметь? Единственное, что мы можем им предложить, мир и совместное строительство новой России. Нет! Не Украины! Малороссии в составе Российской Федерации. Любое национальное образование со временем трансформируется в националистическое. Вспомните недобитых бандеровцев, которых Хрущев отпустил из лагерей в 1955 году. Некоторые и десятку не отмотали за свои злодеяния. Они готовились к последующей борьбе в подполье. Всячески проявляли себя ударниками труда, добивались выдвижения на руководящие посты и так продвигали своих сторонников. Это было, прежде всего, на Западеньщине. Но и в центральной и в Восточной Украине хватало. Таких ошибок повторять нельзя!

Поэтому, вместо прозападной Украины, нужно создать Малороссию. Но как?

Начать с себя!

Является ли Россия сейчас примером для подражания? Казнокрадство и мздоимство на Украине – притча во языцах! Но и у нас самих те же проблемы! Значит, нам, прежде всего, надо искоренять коррупцию. Во всяком случае, выработать комплекс эффективных мер и план. И реализовывать его. Да не так, как это у нас зачастую бывает: «План борьбы пчел против меда».

Россия богатейшая страна, но финансовый блок беспрепятственно выводит огромные средства на Запад. А они нужны России, особенно сейчас! Значит, необходимо навести порядок в своем кошельке, и заделать прореху, через которую утекают наши деньги.

Чтобы успешно бороться с врагом, мало того, чтобы только наши Вооруженные Силы осознавали цели борьбы и их жизненную важность для страны! Надо, чтобы они получили в полной мере и силы и средства и талантливых командиров. А не тех, которых время от времени отправляют на другие должности. Хотя их впору в тюрьму, как минимум сажать!

Надо, чтобы в стране цели задачи СВО поняли и приняли все! А что у нас на деле? Министерство образования занимает невнятную позицию. Именно в школе должны воспитывать патриотизм у детей и подростков. Так ли это? Нет, к сожалению.

Пожалуйста, пример из жизни. Класс, в котором учится внучка, получил задание написать письма солдатам на фронт. Это сделали только несколько школьников. Когда я предложил повторить этот опыт, мне объяснили, что не все родители детей в классе поддерживают СВО. Первое письмо писали по указке сверху. А поскольку такого указания больше нет, то и писать больше никто не будет!

Еще более предательскую позицию занимает Минкульт, выделяющий средства на создание аморальных произведений в нашей стране (спектакли Кирилла Серебренникова) и позволяющее артистам, выступившим активно против нашей страны и поддерживающим финансово нашего врага, выступать снова на российских площадках. Не верите? Наберите в сети, и вы получите возможность приобретения билетов на концерты известной предательской позицией Дианы Арбениной и «Ночных снайперов», вплоть до середины лета. Вы же помните, как она, имея контракт на украинском ТВ, отрекалась от российского Крыма?

В нашей стране из года в год фиксируется убыль населения. Значит, нужна госпрограмма, которая реально, как минимум, снизит, потом остановит эту убыль. И создаст условия для прироста населения.

Как? Вот например, в нашей стране огромное количество разводов и неполных семей. Значит, надо государству создать условия для снижения разводов и оказывать помощь в воспитании детей, которых воспитывают одинокие мамы.

У нас в экономике проблем «за гланды». Значит, надо наводить порядок.

И так далее, и так далее и далее.

Поэтому, мы должна, прямо сейчас, не откладывая на потом, провести ревизию проблем в стране. Определить первоочередные, и начать немедленную борьбу с ними.

Не считаясь ни с какими прежними заслугами и связями вычистить из управленческого аппарата всех взяточников, воров и бездарей! Время пришло!

Срочно разработать государственную идеологию, основанную на Вере во Всевышнего.

Это одинаково относится и к православным, и к правоверным, да и к другим конфессиям.

Второй столп идеологии – патриотизм. Также в основу ее должны лечь принципы социальной справедливости и общечеловеческие ценности. Эту идеологию необходимо принять путем общего плебисцита. Далее она должна стать частью Конституции и определять направление действий всех государственных институтов.

Экономику необходимо переводить на работу в условиях военного времени. В ее основе должно быть государственное планирование, которое должно исходить из потребностей страны в это тяжелое время.

Жестко бороться с показухой, враньем и приписками.

И вот когда все это состоится и заработает, а армия начнет громить врага на всех фронтах, экономика Украины станет интегрироваться в экономику России, и совместными усилиями восстанавливать разрушенное в Малороссии, когда в стране будут заметны перемены к лучшему, вот тогда наш образ жизни станет привлекательным для украинцев.

Не надо думать, что это будет не скоро. Нет у страны времени на раскачку. Все это должно начаться прямо сейчас!

Надеюсь, меня услышат лица, принимающие решения!