Без ядерного зонтика на саммите НАТО делать нечего – киевский политолог

Вадим Москаленко .  
03.07.2023 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина, ЯО


Со стороны Киева было бы крайне недальновидно ставить странам-членам НАТО условия на грядущем саммите, однако без перспективы ядерной защиты там действительно делать нечего.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский политолог Владимир Цыбулько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стороны Киева было бы крайне недальновидно ставить странам-членам НАТО условия на грядущем саммите,...

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Эксперту напомнили позицию офиса Зеленского о том, что если не будет уверенности в том, что Украина услышит что хочет на вильнюсском саммите НАТО, то украинский президент не поедет на мероприятие.

«Это лицемерие Зеленского. Дело в том, что не делать шаги по гармонизации общества, экономики и украинской политической жизни в сторону НАТО, а требовать членство – это лицемерие. Потому что мы видим критерии выполнения по получению членства в ЕС – из семи два критерия с горем пополам, и то Еврокомиссия оценила как приемлемые», – напомнил Цыбулько.

Впрочем, он добавил, что при определённых условиях от посещения саммита толку действительно немного.

«Мы же не слышим со стороны Банковой последовательной позиции о необходимости ядерного зонтика над Украиной. Почему-то украинцы не осознают, что она необходима, но вот Польша запросила ядерный зонтик для себя, и готовность разместить ядерное оружие на своей территории, объявила об этом. Если это, например, предусматривает расширение ядерного зонтика для защиты Украины, тогда это прекрасно. Если не означает, тогда что мы… тогда практично с этого саммита НАТО получим? Разве что заверения о поставках более качественного оружия», – предположил политолог.

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