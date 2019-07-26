Бежавший из Молдавии муж Жасмин разразился проклятиями

26.07.2019, Москва, Елена Острякова

Бежавший из страны молдавский олигарх – муж певицы Жасмин Илан Шор, который был обвинен в краже миллиарда долларов из банковской системы страны, разразился жесткими обвинениями в адрес нынешней власти в Кишиневе.

Так он отреагировал на решение суда города Кагула, разрешившего арестовать Шора и объявить его в национальный розыск, хотя известно, что олигарх выехал из страны сразу после смены власти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Шор утверждает, что судьи, которые «находились под беспрецедентным давлением так называемых новых властей», «вытерли ноги о закон». Он заявил, что он сам, его партнеры и семья получают угрозы «физической и юридической расправы» от президента Молдавии Игоря Додона и премьер-министра страны Майи Санду.

По его словам президент хочет прикрыть спикера парламента Зинаиду Гречаную, чье имя фигурирует в отчете американских детективов о краже миллиарда из банковской системы страны, а премьер-министр таким же образом защищает другого фигуранта по делу о «краже века» – бывшего премьера Владимира Филата, уже отбывающего срок в тюрьме.

«Додон уже подтвердил мои слова о финансировании его партии. Да, я еще многое не рассказал о так называемом президенте, но обязательно расскажу. Эта хунта не хочет дать мне говорить и публично защитить себя. Творится циничный беспредел, которого Молдова еще не видела. Санду запугивает судей, Додон — прокуроров.

Ты, Додон, обещал народу сделать русский язык государственным и вступить в ЕАЭС. Ты этого не сделаешь, потому что тебе не дадут партнеры по коалиции.

Вы, госпожа Майя Санду, тоже обещали многое, за что вы не можете проголосовать из-за ваших партнеров. Вы циничные и беспринципные люди.

Молдову захватили люди, которых поставили их хозяева: с Запада и с Востока. Мы управляемся извне. Установлена тотальная жестокая диктатура», – сказал Шор в видеоролике, размещенном на его странице в «Фейсбуке».

В 2014 году из трех молдавских банков, которые управлялись Шором, были выведены все активы, деньги сняли даже с депозитов пенсионеров. Банки Шора выдавали кредиты неизвестным лицам, ранее судимым, а также бомжам. Было похищено, по разным данным, от одного до трех миллиардов долларов.

В 2017 году Шора признали виновным в нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием, а также в отмывании денег в особо крупных размерах и приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Шор и его адвокаты обжаловали приговор в Апелляционной палате. До вынесения окончательного приговора суд первой инстанции отпустил Шора на свободу под судебный контроль. В 2019 году он был избран депутатом парламента Молдавии.