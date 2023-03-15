«Безоружный беспилотник» из уст США – это просто смешно» – Живов

Остатки упавшего накануне в Чёрное море американского беспилотника представляют огромную ценность для производства отечественных БПЛА.

Об этом в эфире «Царьграда» заявил волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безоружный беспилотник» (так выразилась американская сторона – ред.) – это очень смешно звучит, потому что его оружие – это камера высокого разрешения, а также РЭБ-станция, которая на нём находится, лазерные дальномеры и так далее. Это и есть его оружие.

Он летит в направлении Крыма и вычисляет позиции частей береговой охраны или смотрит за передвижением нашей техники по ж/д, и тут же это всё через Рамштайн попадает в ГУР Украины, и на базе этого планируются военные операции. Поэтому, конечно, оружие на нём было, это оружие называется «шпионский прибор для слежения за российскими войсками», и шпионил он в интересах украинской армии», – сказал Живов.