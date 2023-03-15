«Безоружный беспилотник» из уст США – это просто смешно» – Живов
Остатки упавшего накануне в Чёрное море американского беспилотника представляют огромную ценность для производства отечественных БПЛА.
Об этом в эфире «Царьграда» заявил волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Безоружный беспилотник» (так выразилась американская сторона – ред.) – это очень смешно звучит, потому что его оружие – это камера высокого разрешения, а также РЭБ-станция, которая на нём находится, лазерные дальномеры и так далее. Это и есть его оружие.
Он летит в направлении Крыма и вычисляет позиции частей береговой охраны или смотрит за передвижением нашей техники по ж/д, и тут же это всё через Рамштайн попадает в ГУР Украины, и на базе этого планируются военные операции. Поэтому, конечно, оружие на нём было, это оружие называется «шпионский прибор для слежения за российскими войсками», и шпионил он в интересах украинской армии», – сказал Живов.
Также он объяснил, чем важны остатки рухнувшей машины.
«Нам что там интересно? Нам интересно скопировать двигатель внутреннего сгорания, который приводит этот беспилотник, очень интересно. Там интересно будет посмотреть материалы, из которых был сделан Reaper. Вполне возможно, мы на базе своих НТИ и химпрома можем воспроизвести эти материалы и использовать их в своих средних ударных разведывательных беспилотников.
Ну и, конечно, компонентная база электроники, которая, опять же, мы либо скопируем у себя, либо скопируем у дружественных нам стран, которые располагают соответствующими элементами и оборудованием для того, чтобы производить подобные микросхемы. И эти микросхемы в последствии появятся уже в российских беспилотниках», – рассказал эксперт.
Спасибо!
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