Боевики ВСУ в Артёмовске категорически отрицают «снарядный голод» у русских

Вадим Москаленко.  
22.02.2023 19:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Огневой вал по украинским позициям со стороны русских войск такой, что складывается ощущение, будто у противника безлимитный доступ к снарядам.

Об этом в эфире канала «Мы-Украина» заявил находящийся в Артёмовске экс-депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в РФ ВО «Свобода», а ныне гранатомётчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Огневой вал по украинским позициям со стороны русских войск такой, что складывается ощущение, будто...

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«Информация о снарядном голоде противника не соответствует действительности, наоборот, усилились артиллерийские обстрелы, намного больше противник использует РСЗО «Град», миномётный, артиллерийский и танковый огонь. Есть ощущение, что он может использовать артиллерию безлимитно.

Это похоже на то, что мы чувствовали на себе в начале лета прошлого года на Луганщине, когда противник 24/7 огневым валом уничтожал украинские позиции. Сейчас, конечно, этот огневой вал меньше, есть определённые интервалы между обстрелами, не так, как летом прошлого года, но всё равно есть очевидное преимущество в артиллерии врага», – сказал Сиротюк.

Ведущий отметил, что другой боевик из Артёмовска рассказывал в эфире, что, по его ощущению, снарядов меньше не стало, стало меньше стволов.

«Мы стволы не считаем, потому что когда идёт прилёт, солдаты пытаются прятаться от него, потому что осколочные поражения очень опасны. Может, стволов меньше, но интенсивность обстрелов чрезвычайная», – пожаловался нацист.

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