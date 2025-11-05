Британская газета назвала «леденящими душу» фото новой российской подлодки с «Посейдоном»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Леденящие душу спутниковые снимки показывают новую атомную подлодку Путина с торпедами «Судного дня», – так британский таблоид Mirror комментирует появление фото нового подводного крейсера «Хабаровск», который накануне была выведен из эллинга на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

Минобороны РФ в официальном сообщении о церемонии спуска подлодки ранее демонстрировало лишь ее хвостовую часть (водомётный движитель был частично скрыт из соображений секретности) – теперь же западные спутники сняли субмарину в полную величину, а газетчики примерно подсчитали размеры – до 140 метров в длину, и около 13,5 метров в ширину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Интересно, что английская газета, упоминая о «Посейдоне», сообщает о возможности уничтожения лишь «прибрежных городов», умалчивая о потенциально печальной судьбе Острова.

«Подводная лодка способна стрелять новыми российскими ядерными торпедами «Посейдон». Эти торпеды способны вызывать цунами, достаточно мощное, чтобы полностью уничтожить прибрежные города», – пишет Mirror.