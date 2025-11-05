Британская газета назвала «леденящими душу» фото новой российской подлодки с «Посейдоном»

«Леденящие душу спутниковые снимки показывают новую атомную подлодку Путина с торпедами «Судного дня», – так британский таблоид Mirror комментирует появление фото нового подводного крейсера «Хабаровск», который накануне была выведен из эллинга на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

Минобороны РФ в официальном сообщении о церемонии спуска подлодки ранее демонстрировало лишь ее хвостовую часть (водомётный движитель был частично скрыт из соображений секретности) – теперь же западные спутники сняли субмарину в полную величину, а газетчики примерно подсчитали размеры – до 140 метров в длину, и около 13,5 метров в ширину.

Интересно, что английская газета, упоминая о «Посейдоне», сообщает о возможности уничтожения лишь «прибрежных городов», умалчивая о потенциально печальной судьбе Острова.

«Подводная лодка способна стрелять новыми российскими ядерными торпедами «Посейдон». Эти торпеды способны вызывать цунами, достаточно мощное, чтобы полностью уничтожить прибрежные города», – пишет Mirror.

«Вторая подводная лодка того же класса, «Ульяновск», уже строится и, как ожидается, пополнит состав Тихоокеанского флота России . Эта пара позволит России развернуть систему «Посейдон» в двух океанских зонах, что, по утверждениям аналитиков, предназначено для сеяния страха по обе стороны земного шара», – нагоняет жути британская газета.

