«Ешь дерьмо — твой папа ТЦКшник!». Будни Одессы

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Очередная иллюстрация одесских будней. Шла женщина по улице, увидела бусификатор, подняла с мостовой камень и бросила в него. Тут многие так делают. Людоловы отреагировали не сразу, с опозданием, когда по улице шла уже 12-летняя девочка, выгуливала собаку. Окно бусификатора открылось, из него вылезла рожа в балаклаве и забрызгала ребенка с собакой слезоточивым газом. Итог — девочка в больнице с химическим ожогом глаз.

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«Я требую, во-первых, ответа от ТЦК, во-вторых, требую расследования и наказания людей, которые задули моего ребенка, — возмущается мать пострадавшей. — Я хочу понять, в каком государстве мы живем, хочу знать, будут ли последствия для человека, который нарушил закон и при этом называет себя военным. Почему вы не можете показать своему народу свои лица? Какая от моего ребенка опасность для вас, «героев ТЦК»?».

Ничего женщина, конечно, не узнала и не услышала — в ТЦК молчок, в полиции пока просто принято заявление.

«Какая ерунда! — говорю себе сам. — Они людей пачками убивают и насилуют, не довозя до учебки, младенцев из бусов выкидывают — еще бы им обращать внимание и отчитываться за какую-то девочку, какую-то собаку…».

Все правильно. Поэтому обращают внимание другие.

Одновременно с этим скандалом одесские сети обсуждают еще один — видео, на котором тоже одесские девочки валяют по земле младшеклассника, заставляя его есть кошачьи экскременты.

«Ешь дерьмо — твой папа ТЦКшник!», — приговаривают они.

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Жестоко? Да. Только после всего ужаса, который ежедневно… ежеминутно творят тэцэкашники, массово утилизируя людей, наверняка, отцов и братьев жестоких школьниц, это остается только констатировать. Тем более при отсутствии какой-либо реакции. Да и какая может быть реакция, когда каждая «группа оповещения» представляет собой отдельную банду — не то слово какую платежеспособную!

М-да, гражданских войн среди детей еще не было. Но ТЦК довело.

При этом нанятые гомункулы с картонками, мигрирующие по разным районам Одессы как черви волосатики, стоят вовсе не против ТЦК. Да и ТЦК их не трогает — «свій до свого по своє» потому что.