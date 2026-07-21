Удары по Wildberries. ВСУ нацелились на малый и средний бизнес России
ВСУ начали наносить удары по складам маркетплейсов, чтобы обрушить оборот малого и среднего бизнеса, настроив его против власти.
Об этом на своём канале заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что такое ударить по складу маркетплейса? Это не ударить по нефтеперерабатывающему заводу. НПЗ – там убытки несет государство. Здесь государство убытки не несет. Государству и его военной машине этот удар не наносит никакого ущерба.
Основной момент – это разбить хаб, поднять сроки доставки, обрушить оборот малого и среднего бизнеса, спровоцировать волну возвратов, претензий. Чтобы малый и средний бизнес начал искать виновных внутри страны», – сказал Коц.
«Второе – это психология. Мы привыкли к этим прелестям мирной жизни, маркетплейсам. И ударить сюда – сказать простому русскому обывателю в Тамбове: «тыла у тебя нет». Отсюда и поражающие элементы [в бомбах], то есть задача не просто разрушить бетон, а насытить больничные палаты.
Третье – это, конечно, картинка. Для Зеленского всегда, если не на первом, то на втором месте – это картинка, апокалиптические кадры чёрного столба над Подмосковьем, его видно за десятки километров, и для украинского телемарафона это действительно перемога», – добавил военкор.
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