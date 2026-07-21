Удары по Wildberries. ВСУ нацелились на малый и средний бизнес России

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ВСУ начали наносить удары по складам маркетплейсов, чтобы обрушить оборот малого и среднего бизнеса, настроив его против власти.

Об этом на своём канале заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое ударить по складу маркетплейса? Это не ударить по нефтеперерабатывающему заводу. НПЗ – там убытки несет государство. Здесь государство убытки не несет. Государству и его военной машине этот удар не наносит никакого ущерба. Основной момент – это разбить хаб, поднять сроки доставки, обрушить оборот малого и среднего бизнеса, спровоцировать волну возвратов, претензий. Чтобы малый и средний бизнес начал искать виновных внутри страны», – сказал Коц.