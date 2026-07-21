В ответ за «Новороссию» начался вынос важнейшей украинской транспортной артерии

Вадим Москаленко.  
21.07.2026 08:38
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Днепропетровск, Политика, Россия, Транспорт, Украина


Россия усиливает зеркальные ответы на украинские мидлстрайки и удары по логистике.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия усиливает зеркальные ответы на украинские мидлстрайки и удары по логистике. Об этом на...

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«Ожидать, что с той стороны будут пассивно сидеть и наблюдать, как их избивают на той же трассе «Новороссия»? Этого не будет. Тем более, что влиты гигантские деньги в ВПК и используются те же китайские комплектующие.

Как мы видели в ходе войны, появилась «Баба-Яга», она спустя некоторое время появилась и у россиян. Покупают примерно в одном и том же месте.

И, как мы видим, в ответ на украинские мидлстрайки россияне бьют – большей части выносят АЗС, с начала лета порядка 250 АЗС, это довольно много. Причём, и бьют на довольно большие дистанции, до 200 км. За прошедшую неделю неприятный сюрприз, когда на трассе «Кривой Рог – Днепр» вынесли две фуры с помощью FPV. А от линии боевого соприкосновения это более 70 км», – рассказал Золотарёв.

«Это такой неприятный сюрприз. Это важнейшая логистическая артерия между Днепром и Кривым Рогом. Теперь она может подвергаться российским ударам. Вот, как говорится, российский ответ.

Дроны «Молния», плюс появление этого гибрида дрона и крылатой ракеты «Бандероль». Это довольно неприятные сюрпризы для украинских военных и гражданских», – тревожится укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском В ответ за «Новороссию» начался вынос важнейшей украинской транспортной артерии

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