В ответ за «Новороссию» начался вынос важнейшей украинской транспортной артерии

Россия усиливает зеркальные ответы на украинские мидлстрайки и удары по логистике.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидать, что с той стороны будут пассивно сидеть и наблюдать, как их избивают на той же трассе «Новороссия»? Этого не будет. Тем более, что влиты гигантские деньги в ВПК и используются те же китайские комплектующие.

Как мы видели в ходе войны, появилась «Баба-Яга», она спустя некоторое время появилась и у россиян. Покупают примерно в одном и том же месте.

И, как мы видим, в ответ на украинские мидлстрайки россияне бьют – большей части выносят АЗС, с начала лета порядка 250 АЗС, это довольно много. Причём, и бьют на довольно большие дистанции, до 200 км. За прошедшую неделю неприятный сюрприз, когда на трассе «Кривой Рог – Днепр» вынесли две фуры с помощью FPV. А от линии боевого соприкосновения это более 70 км», – рассказал Золотарёв.