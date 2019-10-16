16.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Член путинского совета уверен, что Зеленский обойдётся и без Донбасса

Украина при новой власти президента Владимира Зеленского осталась такой же националистической, как и была до него.

Возвращение Донбасса в такую страну невозможно и опасно.

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Об этом в эфире радио «Вести» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт подчеркнул, что при нынешней власти ждать особой разрядки отношений не приходится.

«В итоге мы к чему приходим – к тому, что на Украине по-прежнему остается у власти сила, которая либо использует, либо сама является отчасти идеологически праворадикальный.

Второе, что возвращение Донбасса в такую Украину, скорее всего, не нужно и в принципе опасно.

И третье, – что в отношениях с Россией, может быть, мы можем надеяться на очень легкие симптомы облегчения в наших отношениях.

Ну вот, удерживаемых лиц обменяли, может быть, произойдет еще один обмен. Может быть, восстановят авиасообщение с Украиной.

То есть, по большому счету ничего не изменилось. Ну, мало что изменилось, очень мало», – резюмировал Безпалько.

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