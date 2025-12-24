Украинским ворам при власти пора объявить борьбу с коррупцией предательством.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди, обличённые властью, и лидеры общественного мнения, которые качают власть во время войны – либо не очень умные люди, либо предатели. Я через это проходил в 17 лет.

Одно дело – ловить коррупционеров, другое – шатать власть. Когда снимали Ермака, я видел те же самые моменты, которые были в нашем парламенте, когда шатали власть и чуть не дошло до гражданской войны», – рассуждал Рустамзаде.