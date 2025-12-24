«Чтобы не шатать страну» – азербайджанец предложил украинцам оставить в покое коррупционеров

Вадим Москаленко.  
24.12.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинским ворам при власти пора объявить борьбу с коррупцией предательством.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским ворам при власти пора объявить борьбу с коррупцией предательством. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Люди, обличённые властью, и лидеры общественного мнения, которые качают власть во время войны – либо не очень умные люди, либо предатели. Я через это проходил в 17 лет.

Одно дело – ловить коррупционеров, другое – шатать власть. Когда снимали Ермака, я видел те же самые моменты, которые были в нашем парламенте, когда шатали власть и чуть не дошло до гражданской войны», – рассуждал Рустамзаде.

«Всё, что вам нужно – это как держались за руки, так и держаться. Окей, антикоррупционное бюро если работает, то и пускай работает. Но там должны быть сознательные люди, понимающие, что нужно ловить не более одного высокопоставленного человека в месяц, чтобы не шатать страну во время войны», – добавил азербайджанец.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить