«Чтобы не шатать страну» – азербайджанец предложил украинцам оставить в покое коррупционеров
Украинским ворам при власти пора объявить борьбу с коррупцией предательством.
Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Люди, обличённые властью, и лидеры общественного мнения, которые качают власть во время войны – либо не очень умные люди, либо предатели. Я через это проходил в 17 лет.
Одно дело – ловить коррупционеров, другое – шатать власть. Когда снимали Ермака, я видел те же самые моменты, которые были в нашем парламенте, когда шатали власть и чуть не дошло до гражданской войны», – рассуждал Рустамзаде.
«Всё, что вам нужно – это как держались за руки, так и держаться. Окей, антикоррупционное бюро если работает, то и пускай работает. Но там должны быть сознательные люди, понимающие, что нужно ловить не более одного высокопоставленного человека в месяц, чтобы не шатать страну во время войны», – добавил азербайджанец.
