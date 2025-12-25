«Чтобы победить Запад внешний, сначала надо победить Запад внутренний» – историк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Присутствующая в российских элитах иллюзия, что в отношениях с Западом всё может вернуться на круги своя, может обернуться высокой ценой.

Об этом говорили участники эфира на канале «Красная линия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По этой идеологии, на которой выстроены институты [в начале 90-х], подобраны кадры, мы вступали в противоречия и столкнулись военным уже образом с тем Западным миром, куда пытались войти. Возникает коллизия. Мы объективно должны формировать другую идеологию, которая нам даст возможность, во всяком случае, противостоять и победить, иначе мы погибнем. А между тем кадры, институты, механизмы подобраны совершенно под другую задачу. Возникает историческая коллизия уже в ситуации этого фактически происходящего столкновения. Значит, в этом отношении есть разные силы, есть разные вектора, которые противоборствуют внутри одной системы», – сказал историк Вардан Багдасарян.

«Помимо противоборства с внешним врагом, идёт внутренняя идеологическая борьба. И мы не сможем противостоять этим большим вызовам. Чтобы победить Запад внешний, надо для начала победить Запад внутренний», – подчеркнул историк.

Американист Владимир Васильев согласился, что «на сегодняшний день наше руководство ещё находится на развилке, что можно ещё вернуться к тому, что было до февраля 2022 года».