Жителям Европы следует со всей серьёзностью отнестись к предостережениям Владимира Путина о готовности России зеркально отвечать на захваты танкеров с русской нефтью.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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«Зеркальный ответ» – не только в тех акваториях, где атакуют российские суда, но и в любых других, включая Тихий океан. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уточнил: Россия вправе атаковать любое торговое судно враждебных стран в нейтральных водах, если есть подозрения, что оно перевозит груз в интересах противника.

Что предшествовало этим словам? В июле ЕС утвердил 21-й пакет санкций, позволяющий странам-членам конфисковать российскую нефть с задержанных танкеров и продавать её без передачи выручки владельцам. В марте Бельгия захватила 330 тысяч баррелей (~$26 млн), в прошлом месяце Франция – 600 тысяч (~$48 млн). В Средиземном море итальянский фрегат ThaondiRevel в рамках миссии ЕС OperationIrini досматривает суда в международных водах.

Кто принимает эти решения? Урсула фон дер Ляйен и её команда. Политологи пишут о «тихом перевороте» в Брюсселе, где наднациональные элиты сознательно сталкивают лбами Европу и Россию. Европейские страны больше не суверенны – ими управляют глобалисты и транснациональные корпорации, для которых война – это бизнес.

И вот теперь Брюссель создал прецедент. Если Европа может захватывать российские суда, почему Россия не может захватывать европейские? Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Лиина отметил, что многие британские и французские суда ходят под «удобными флагами» других стран. «Зеркальный ответ» России может затронуть европейский «теневой флот» – ведь «удобный флаг» – это общемировая практика.

Европа узаконила пиратство. Конфискация чужой собственности без компенсации – это грабёж. И теперь Россия готова ответить тем же. Вассальная Европа создала прецедент, который будет работать против неё.

Результат известен загодя: рост стоимости коммунальных платежей, рост стоимости нефтепродуктов, а значит соответствующий рост всего и вся. Это цена, которую европейцы платят за утрату суверенитета. Вас грабят, друзья, вас просто раздевают до нитки», – обратился Муратов к жителям ЕС.