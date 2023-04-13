«Деды» во власти. Есть ли проблема в России? Мнение галичанина.

«ПолитНавигатор» продолжает делиться впечатлениями жителя Галичины, который переехал в Россию, работает в Санкт-Петербурге и статьи которого мы регулярно публикуем.

Сопоставляя пропаганду и России, и Украины/коллективного Запада, часто натыкаюсь на шаблон «бункерный дед», которому противопоставляется «молодой и энергичный» президент Зеленский. Аналогично поют российские «либералы» и прочие протестуны. Попытаюсь разобраться, что в этом хорошего, а что — плохого, на примерах из своего быта в России и воспоминаний с малой родины.

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Для начала хотел бы затронуть отношение к старению как таковому в двух странах. Ибо оно различается кардинально. В родной Галиции очень принято «молодиться», судя по всему, по аналогии с братской Польшей. Каждый, кому хоть немного за 40, начинает всеми силами пыжиться и выдавать ту самую «молодость и энергичность» всеми возможными способами.

Нередко это обретает карикатурный вид, когда получается престарелая кукла Барби или одетый аляповато мужчина с проседью. Порой доходило до абсурда, когда родители по стилю выглядели «моложе» своих детей, которые наоборот старались выглядеть старше своего возраста.

По сути это явление было обыкновенным самовнушением, когда люди пытались обмануть не столько окружающих, сколько самих себя и таким незамысловатым путём вернуть себя в молодые годы. В России я подобного не наблюдаю, ну либо крайне редко.

Обычно относится к тем, кто всю жизнь жил бедно, а разбогател лишь к старости. Тогда возникают такие плохо сочетаемые вариации, как дорогая спортивная машина и не вписывающийся в антураж владелец, который ввиду возраста уже с трудом может в неё сесть или выйти.

Практически каждый встреченный мною в Петербурге кабриолет пилотировался седовласым пилотом, хотя подобные автомобили воспринимаются сугубо как молодёжные. Для женщин же запоздалый шик проявляется в крайне дорогой визуально одежде и аксессуарах, которые «не пляшут» с поплывшей физиономией, которая ещё и может быть усугублена неудачной пластикой. На всё это грустно смотреть.

Но зачастую в России старость воспринимается как нечто неизбежное и неизлечимое: люди ставят крест на себе задолго до того, когда возраст вносит непреодолимые коррективы в жизнь. Порой даже до абсурда: уже в возрасте 30-35 лет по-старчески приговаривают «я уже достаточно пожил, можно и помирать» (обычно когда речь заходит о разрастании текущего конфликта до масштабов мировой войны).

Потому если проецировать либеральную повесточку о том, что молодой и энергичный президент лучше старого «деда» на общество и его крайности, то оба варианта крайне плохи в качестве президента.

В западной пропаганде обычно преподносится, что старики у власти в России постоянно сидят по укрытиям и боятся выйти на люди, когда молодой и, видимо, ввиду молодости смелый Зеленский показательно шастает то по Херсону, то по Бахмуту. Невзирая на всю примитивность и даже одноклеточность подобного сравнения, меня удивляет, как много людей в России клюёт на эту уловку.

Ведь марионеточное правительство не имеет какой-то особой ценности, потому истинные хозяева и посылают актёра в роли президента куда угодно, не опасаясь за его здравие — его утрата ничего особо не изменит. Ну а подпевалы из российских элит и рады подпевать — всегда есть зелёный коридор, а удары по «центрам принятия решений» так и остались пустой бравадой, ну либо жестом благородия и великодушия, которые Россия унаследовала ещё из царских времён.

Видя такую пафосную картину, обыватель в России начинает и вправду верить в уже ставшее анекдотом с бородой «в Кремле паника». А ведь того самого благородия у наших западных «партнёров» нет, и они бы запросто могли атаковать, появись Путин (или тот же Лукашенко) где-то на передовой ради красивой картинки. Хотя я не сомневаюсь, что даже в таком случае страна не развалится: единомышленников у президента достаточно и будет кому перехватить управление с сохранением вектора движения государства.

Отдельно стоит отметить отношение к медийной составляющей конфронтации. В России как-то так сложилось, что до медийного имиджа никому нет дела. Да, есть старое доброе телевидение, работающее по старым добрым канонам, управляемое старыми добрыми людьми, и имеющее целевую аудиторию из таких же старых добрых обывателей.

То есть красивая и сглаженная по всем углам картинка даётся сугубо прослойке населения 50+, а другие возрастные группы попросту игнорируются. Разумеется, не будучи удовлетворёнными тем, что производят федеральные телеканалы, они идут в интернет, где не имея должной подготовки, сразу же попадаются на такие простые и понятные нарративы западных «партнёров» и их шестёрок.

И если разжевать некому, или не попали на грамотные пророссийские (или хотя бы нейтральные) источники, то все эти люди плавно превращаются в ту самую «либерду» и пятую колонну. В лучшем случае они будут постоянно балансировать в некоем шатком нейтралитете, не воспринимая ни одну из предоставляемых точек зрения/сторон.

Всё это разобщает и без того разрозненное общество, и мне в упор непонятно, почему на высоком уровне никто не пытается этому противодействовать, либо пытается спустя рукава и на недостаточном уровне усилий. Уже давно можно было создать пул тех самых «молодых и энергичных» блогеров, которые бы без склонностей к «ура-патриотизму» разжёвывали обывателям здравую повестку дня или хотя бы разоблачали популярные уловки коллективного Запада.

Увы, ничего подобного нет и не предвидится, а те редкие блоггеры или интернет-деятели, которые достигли массовости в России, довольно быстро скатываются до уровня тех же федеральных телеканалов, у которых всё по советскому принципу «у нас нет неудач, сплошные удачи».

Это кардинально отличается от медийной повестки в современной Украине, где заокеанские поводыри быстро натаскали деятелей информпространства до довольно эффективного уровня, и невзирая на бедственное положение армии, экономики и инфраструктуры в стране, в информационном поле всё выглядит не так уж и плохо, а местами даже хорошо (как не Крым возвращаем, так Кубань завоёвываем, а отдельные личности уже и Китаю угрожают).

Я регулярно посещал родные края и общался с местными, наблюдал за ними все постмайданные годы. В каденцию Порошенко у него не было особой поддержки среди молодёжи. Она не воспринимала старого, седого и откровенно пьющего «Пецю» за своего.

При новогоднем обращении Порошенко к нации, наблюдаемая мною группа празднующей молодёжи дружно выставила средний палец в сторону телевизора в не таком уж и далёком 2018 году. Учитывая, что происходило это в Галиции — вроде как самому лояльному к постмайданным деятелям регионе — я крайне сомневаюсь, что их отношение было вызвано пророссийскими взглядами или влиянием российского информационного поля.

В 2018 году пропаганда на Украине работала в полсилы, не было столь активной промывки мозгов, как сейчас, потому обыватели относились к российским лидерам чуть лучше, чем сейчас, а к собственным — чуть хуже.

Это и привело к парадоксу, когда под конец правления свой «Петя» оказался не особо-то и лучше, чем вражеский Путин. А для львиной доли населения Украины это было одно и то же по уровню вреда и утомляемости.

Казалось бы, это был отличный момент для перехватывания инициативы, но тогда Россия всё ещё полагала, что это не её проблемы, не её население и что украинцы уж как-нибудь помирятся между собой и не придётся «разруливать» проблему Донбасса.

А вот западные деятели данные проблемы учли. Поэтому на смену надоевшему всем старому Порошенко пришёл Зеленский, обладающий теми самыми качествами «молодости и энергичности». Это был идеальный кандидат для той самой прослойки населения до 35 лет. Он был известен и узнаваем, он ассоциировался с положительными эмоциями (ведь клоунада поднимает настроение), ранее в политике не замечался потому не замарался так, как видавшие виды и уже порядком надоевшие всем деятели майдана.

К слову, предыдущей попыткой слепить молодого и энергичного лидера был Кличко, в качестве стажировки поставленный на должность мэра Киева. Увы, ни узнаваемость, ни относительная молодость не помогли «педалику» покорить сердца. Зато удалось разойтись на цитаты и мемы.

Эта неудача тоже была учтена и вместо не умеющего связать двух слов боксёра в ход пошёл куда более красноречивый КВНщик.

В сочетании с запущенной на всю катушку патриотической пропагандой и промывкой мозгов, в наши дни необходимого смогли добиться: всё те же люди, которые не так давно плевались от новогодних речей Порошенко, теперь жадно внимают каждому слову Зеленского, хотя ничего толкового и принципиально-нового он не вещает.

А особо фанатичные даже требуют окружающих помолчать, дабы не заглушали пламенный спич. Теперь пускай и не вся поголовно, но большая часть молодёжи на Украине поплыла в нужном течении, став при этом максимально русофобской и минимально внимающая здравому смыслу или хотя бы нейтральной точке зрения.

Немалую роль в этом сыграло то, что новый президент относительно молод (сегодня ему 45), энергичен, смелый и дерзкий (не идёт ни на какие соглашения с РФ, резко высказывается в сторону стран Запада и даже порой не повинуется их указам). За это ему простили полный провал предвыборных обещаний (вроде как должен был быть президент мира, а оказалось наоборот) и не сильно прикрываемую наркозависимость.

Хотя как по мне, то имидж Зеленского с его вечно небритой бородой и оливковой а-ля военной футболкой — зрелище на любителя. Равно как и его актёрские таланты были довольно посредственными — та же Верка Сердючка в этом плане была намного удачнее. Видимо, на тех, кто думает так же, сейчас раскачивают имидж Арестовича как противовес Зеленскому, и у него тоже молодость как бы скрашивает грешок в виде гомосексуальных наклонностей. Всё по одному шаблону.

В России с той же целью мелькают лишь жалкие потуги слепить подобных кандидатов для молодых и дерзких из давно имевшихся политиков. Например, Медведева — его бравада в интернете и вправду выглядела свежо, первые пару месяцев, потом всё это стало похоже на зациклившуюся пластинку, ибо на одной только браваде и дерзких монологах далеко не уедешь.

Да и население России в целом куда менее воинственное, чем на Украине, а львиная доля вообще «голубки мира». Аналогичный финт пытались провернуть с Кадыровым, хотя за пределами родной республики это мало кому заходит (особенно если русский — не родной язык), а местами вообще воспринимается как хохма.

Увы, среди людей думающих, позиции Рамзана капитально пошатнулись после казуса с отпущенными азовцами, которых он собирался собственноручно наказывать. Да и обещанного наказания воюющих на стороне ВСУ ичкерийцев тоже не последовало. И в целом, глава Чечни явно не пойдёт на роль будущего президента РФ.

Обоим упомянутым далеко до всем нравившегося Жириновского, имевшего врождённый талант по красноречию, но и тот не годился ни на роль главы государства, ни кумира молодёжи. Попыток подобно украинскому примеру взрастить кого-то из известных актёров или блогеров до политика я в России не наблюдаю, да и особо некого брать.

Что комедийный жанр, что кинематограф в современной РФ, на мой взгляд, довольно скуден, успешные наработки остались в нулевых, а сейчас сплошные коммерческие фильмы, которые забываются целиком через 5 минут после просмотра. Удачным выходит только всякий артхаусный мрачняк типа «Левиафана» или «Майора», однако это популярно у совсем малой прослойки населения.

Разве что брать кого-то из блогеров на роль поводыря молодёжи, но пока их куда эффективнее зачисляют в иноагенты. Вот и остался один одинёшенек певец «Шаман» на патриотическом поприще. Но будут ли его помнить после окончания конфликта и возврата жизни в мирное и обыденное русло?

К слову, лидер всея оппозиции РФ Навальный тоже оказался довольно топорным проектом Запада и лично мне он чем-то напоминает Саакашвили. На первых порах будущий прозападный лидер с его массой инновационных идей всем понравился. Однако со временем одна и та же мантра про «жуликов и воров», и бесконечные призывы на ничего не меняющие митинги сделали Навального «токсичным».

Часть аудитории отвернулась от него, а отдельные мои знакомые либералы даже стали приговаривать, что Навальный так же плох, как и Путин. В данном случае ему не помогла ни относительная молодость, ни энергичность, а скорее даже сработала наоборот: малолетки с юношеским максимализмом и нулевым жизненным опытом быстро клевали на яркого лидера.

Но постепенно с процессом взросления, улетучиванием того самого максимализма и обретения жизненного опыта, фанаты разочаровывались в проповеднике «прекрасной России будущего» и находили себе другие увлечения. Им на смену приходили новые малолетки, и цикл повторялся. Результаты были плохие, митинги с каждым годом всё более вялыми, да и участие в них воспринималось как развлечение, народные гуляния, без какой-либо конкретной цели свергать имеющийся строй, вот его хозяева и слили.

Новый местный лидер не понадобился — украинское ЦИПСО куда лучше справляется с промывкой мозгов россиянам. Да и оставшиеся деятели либерального бомонда типа Собчак или Варламова с началом СВО быстренько сбежали, и на Западе это прекрасно осознавали.

Ну и важно отметить, что отношение общества к «дедовщине» должно изначально быть негативным, а этого в России особо и нет. Во времена жизни на Украине мне доводилось работать с документами соотечественников, включая тех, кто подавался на получение шенгенских виз (ещё до введения безвиза).

Для повышения шансов на открытие визы к документам прикладывалось «финобеспечение». Чем больше денег зарабатывал турист, тем больше у него было якорей на малой родине, и тем меньше он походил на потенциального нелегала. Поэтому работающий пенсионер был в какой-то мере идеальным претендентом на визу.

Однажды мы получили документы 75-летнего старика, работавшего предпаодавателем в частном ВУЗе. Его официальная зарплата троекратно превышала нашу, кто работал с его документами, а помимо этого была ещё и пенсия. Данное наблюдение вызвало праведный гнев среди работников фирмы, которые по большей части были 25 лет или моложе.

Они начали возмущаться, что старику давно пора на заслуженный отдых, что он получает несправедливо много, когда молодёжь получает несправедливо мало. И вообще — пора бы дать дорогу молодым и довольствоваться пенсией.

А вот в России я ничего подобного не наблюдаю. Даже наоборот — нередко мои знакомые из числа молодёжи говорят, что нормальную оплату труда можно наработать лишь к 45-50 годам, а до этого момента не хватает либо квалификации, либо опыта, либо связей.

Старики спокойно сидят на «козырных» и «хлебных» должностях и не спешат уходить на пенсию, даже будучи уже в пенсионном возрасте. Есть ли место и «дорога» для молодых — никого не волнует, в обществе является нормой, когда молодёжь прозябает в нищете и бесперспективности в случаях, когда не родилась в успешной семье.

В равной степени никого не заботит сопутствующее снижение рождаемости и старение населения. Молодёжь тупо предоставлена сама себе, из-за чего немало выбирают «кривую дорожку» наркодилеров — во многих регионах это основная статья в тюрьмах.

Пласт населения постарше склонен к отрицанию или игнорированию данной проблемы, а порой вообще несёт откровенную чушь о том, что 50 лет — это дескать самый расцвет сил. Потому могу лишь сказать, что прежде, чем искать молодых и энергичных во власти, надо бы сначала освежить куда более низкие чины и кабинеты. И покуда эта проблема будет оставаться системной, молодой и энергичный лидер ничего не сможет поделать с тысячами и миллионами «дедов» на местах.