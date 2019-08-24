Додон предал Россию ради Зеленского

24.08.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон направил сегодня поздравления по случаю Дня Независимости Украины своему коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, передает корреспондент ,»ПолитНавигатора».

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«Хочу подчеркнуть, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах», – написал Додон.

Примечательно, что это заявление, отрицающее российский статус Крыма молдавский президент сделал в день визита в Кишинев министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Напомним, что ходе своей предвыборной кампании Додон признал российский статус Крыма. Однако после избрания он заявил, что Молдова не будет признавать Крым российским, чтобы не испортить отношения с Украиной.

Как известно, Додон пытается добиться экономических преференций от России, в частности, льготных цен на газ. При этом он заявлял, что молдавские социалисты не пророссийские или прозападные, а промолдавские и выступают за одновременное развитие отношений и с Востоком, и с Западом.

Додон также выдвинул тезис о «нейтралитете Молдовы по типу Туркменистана» (Туркмения максимально изолирована от институтов СНГ).

Он также не считает нужным выходить из Соглашения об Ассоциации с ЕС. «Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон после парламентских выборов.

«Очень часто большие игроки ставили условия перед такими странами, как мы: выбирайте, с нами ли против нас. Известно, что нас пытался Запад затянуть против России. Что поменялось, я это чувствую по моим диалогам с Путиным, Макроном, Меркель, – они стали понимать принцип взвешенной внешней политики. Потому что, если сейчас Молдову поставить перед выбором, она взорвется, как Украина», – также уверял глава государства.