Донбасс призывает Украину начать цивилизованный развод

28.09.2019, Донецк, Михаил Рябов

Исполнение Минских соглашений следует воспринимать как цивилизованный развод Донбасса с Украиной, именно поэтому, очевидно, Киев судорожно пытается найти новые и новые отговорки, чтобы не выполнять договорённости.

Об этом заявил журналистам руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минск – это цивилизованный развод с Украиной, в соответствии с международным правом. Когда супруги пишут заявление на развод, им дают время подумать о своем решении. Сейчас у Украины тоже есть такая возможность, перед тем, как полностью разорвать все отношения с Донбассом, им, может, стоит наоборот, последовать нашему примеру и повернуться не на Запад к Евросоюзу, а вернуться в Российский фарватер и вспомнить о своей роли в составе большой державы. Ведь сейчас Киев чуть ли не с протянутой рукой стоит на обочине Европы», – отметил Муратов.

По его словам, власти Украины обязаны начать прямые переговоры с ЛДНР, к чему их уже, например, призывал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Выход один – вести прямой диалог с Донбассом. Это то, о чем мы говорили с 2014 года. Другого пути у Украины нет. Предыдущий президент Порошенко развязал войну, начал геноцид народа Донбасса, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров. Нынешний президент – Зеленский, пришел к власти на лозунгах о мире и его за это поддержали люди», – напомнил Муратов.

Он считает несостоятельными заявления новых властей Украины о необходимости расширения нынешнего формата переговоров.

«Попытки Украины втянуть в Нормандский формат переговоров США не имеют перспективы. И заявления Зеленского, что он, якобы, привлечет США к участию в переговорах, если действующий состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) не будет работать, выглядят, по меньшей мере, смешно.

Подобные решения принимает не Киев, а Вашингтон, и Америка в этом процессе присутствовала с самого начала. Европа давно уже не обладает государственным суверенитетом. На её территории стоят войска НАТО. И когда говорят, что США не участвует в Нормандском формате, это не так. Участвует через Евросоюз. Америке не обязательно лично там присутствовать, чтобы еще сильнее не «торчали их уши», – сказал Муратов.

Он с сожалением констатировал, что практика провокаций против Донбасса по-прежнему продолжается Украиной, несмотря на смену властей в Киеве.

«За Зеленским, как и за Порошенко стоят одни и те же кукловоды и методички они не меняли… Методы хорошо опробованы Украиной при прежнем президенте. Как только надо ехать заграницу, чтобы просить очередную подачку, тут же обостряется ситуация на Донбассе.

Однако, в последнее время этот прием не срабатывает и на недавней встрече Трамп четко дал понять Зеленскому, что проблемы Украины его мало интересуют…

Особенно уже никто не обращает внимания на мнение Зеленского. Он просто, как профессиональный актер исполняет свою роль, которая прописана другими сценаристами»,- подчеркнул Муратов.