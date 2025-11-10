Единая школьная форма поможет справиться с проблемой мигрантов и буллингом – правозащитница

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы снизить градус национальных и религиозных противоречий среди молодёжи, в российских школах нужно ввести единую форму.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда в 21 году мы только в СПЧ заговорили о миграционной ситуации, на нас все зашикали. А сейчас это трендовая тема, по ней высказываются, но тогда это было нельзя. Мы тогда получили обращение из Обнинска о том, что в школе мальчики-мигранты приставали к девочкам. Мы приехали в Обнинск – там был такой запуганный коллектив. Они с опаской, рассказывали мне о том, что у них в классах очень много детей-иммигрантов, и они не понимают вообще по-русски ни слова. И учителя вынуждены тратить львиную долю своего времени на то, чтобы объяснить им значение русских слов, в ущерб образованию. А родители этих детей отвечают: зачем нам вообще русский язык учить», – сказала Ахмедова.

Она возмутилась, что таким образом внутри России формируются сообщества, совершенно чуждые русским по культуре.

По мнению правозащитницы, одним из способов мягкой интеграции детей мигрантов может быть введение единой школьной формы.