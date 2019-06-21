Экс-глашатай Порошенко: Зеленский мудро идёт на поводу у нацистов

21.06.2019, Киев, Игорь Петров

Заявление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что Украина не готова на переговоры с «сепаратистами» свидетельствует о том, что новый глава украинского государства осознаёт – такой шаг тут же приведёт к масштабным протестам в Киеве.

Об этом в эфире канала Ukrlife заявил политолог Владимир Фесенко, до президентских выборов обслуживавший администрацию Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем пойти на прямые переговоры. Если бы Зеленский не отреагировал, тут бы такой хай поднялся. И не только в соцсетях. Если на не очень элегантно и корректно сформулированные в Минске инициативы Кучмы отреагировали большим митингом у Администрации президента, тот тут могут и похлеще отреагировать.

Это то, о чем Зеленского госпожа французский посол предупреждала, когда он еще был кандидатом в президенты. На первой встрече Зеленского с послами ЕС она ему сказала: «вы пойдете на какой-то компромисс с Путиным, а завтра к вам Национальный корпус и прочие воинствующие товарищи придут под администрацию и устроят, покажут, кто есть кто и чего можно, а чего нельзя».

Зеленский такие вещи понимает, и то, что он так быстро отреагировал, хорошо», – похвалил его Фесенко.