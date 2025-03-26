Экс-советник Кучмы требует запустить 400 дронов по Москве и Курской АЭС

Украина должна нанести удар по Москве, границе с Белоруссией и градирни Курской АЭС, совершив таким образом «акт возмездия».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский должен ударить по этим всем энергообъектам путинским, потому что если он не ударит, то он значит просто слабак какой-то, то есть его тогда значит уже Трамп заткнул себе за пояс, или в карман положил, причем даже не передний карман брюк, а задний. Поэтому Зеленский, чтобы уже окончательно не ударить в грязь лицом, должен нанести удар сейчас. Еще раз объясняю, у него еще есть шансы. Это по Москве удар должен быть минимум 300−400 дронов, сегодня ночью надо бить. За Запорожье, за Херсон, за Киев, за Харьков, за Одессу. На каждом дроне должны быть украинские города, написаны. Надо бить, надо бить по Москве…

Еще раз говорю, надо бить по газораспределительным, измерительным станциям, там, где трубопроводы заходят в Беларусь, чтобы аж взвизгнул этот Лукашенко тем более, он все время называет яйцами вшей – это же вообще?.. Ну и надо бить по нефтеперерабатывающим заводам, дальше бить обязательно, и может, пришло время, по градильне вжахнуть, раз не хочет Запорожскую станцию возвращать, так надо бахнуть по Курской градильне», – заявил Соскин.