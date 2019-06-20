Эксперт объяснил, почему Зеленский злобно отыгрывается на Донбассе и кошмарит Путина

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Громкие слова президента Владимира Зеленского о невозможности диалога с Донецком и Луганском, а также антироссийские выпады во время визитов во Францию и Германию – это следствие потери динамики и провальной внутренней политики нового главы государства.

Об этом в эфире интернет-канала газеты «Вести» заявил украинский политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, тот «азарт», с которым Зеленский пришел к власти, угас спустя месяц работы на президентской должности.

«Этот вояж в Берлин и Париж был фактически не столько искренним желанием президента что-то изменить на самом деле. Мне показалось, что президент начинает работать уже без того азарта, который у него был ранее.

Без того искреннего, живого, первого интереса… То, что было в Берлине и Париже, выглядело как чисто формальные вещи, чтение каких-то тезисов заранее заготовленных.

У меня сложилось впечатление, что визит в Берлин и Париж, яркие заявления – все это было призвано прикрыть отсутствие ярких побед, продвижения, прогресса, действий команды Зеленского по внутриполитическим темам…

Президенту Зеленскому пока приходится отсутствие внешнеполитических ярких событий и достижений компенсировать за счет ярких внешнеполитических событий и ярких заявлений по теме урегулирования войны на Донбассе», – заявил Воля.