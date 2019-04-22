Эксперт раскрыл грабительскую схему «антикоррупционного плана» Зеленского

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский на должности президента Украины будет выдавать за борьбу с коррупцией простое перераспределение ресурсов между грабящими страну олигархами.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перераспределение и будет выдаваться за борьбу с коррупцией. Поскольку сейчас значительная часть народной ненависти направлена против Порошенко, скорее всего это будут делать за счёт активов Порошенко.

Но я всё-таки считаю, что они между собой договорятся. Ворон ворону глаз не выклюет. Тем более, что Порошенко всё-таки набрал, пускай и с учётом админресурса, но 25% поддержки населения.

Помимо всего прочего здесь хотелось бы отметить, что эти олигархические группы, которые стоят за Зеленским, в принципе не изменят экономического уклада Украины. Зеленский не обладает какими-то мощными ресурсами, чтобы противостоять Международному валютному фонду. Единственное что здесь можно допустить – что те активы, на которые претендовали украинские олигархи с одной стороны и транснациональные корпорации – с другой, всё-таки сейчас могут достаться, с большой степенью вероятности, именно украинским олигархам», – отметил он.

Однако, по мнению Богдан Безпалько, в любом случае убытки от грабительской политики нового президента будет терпеть украинский народ.

«Но всё равно главным субъектом этого процесса, который будет терпеть наибольшие убытки, будет украинское государство. Сейчас Коломойский выступил с претензиями по поводу национализации Приватбанка и с требованием вернуть ему компенсацию в размере 2 миллиардов долларов. Эти 2 миллиарда долларов будет возвращать не семья Петра Порошенко, а украинская казна – все те налогоплательщики, которые голосовали, в том числе, и за Владимира Зеленского. И я думаю, что это только начало этого процесса», – резюмировал эксперт.