Эксперт: В битве за Украину победит Россия, вопрос только в сроках

Условия для завершения вооруженного конфликта на Украине сложатся не раньше следующего года.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил российский политолог, экс-глава Совмина ЛНР Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Баширова, это произойдет после выборов руководителей США и Российской Федерации, а также сокращения американской военной помощи Украине.

«24-й год – это когда осуществятся выборы президента Российской Федерации – раз, выборы в США будут позже, в ноябре этого года, но президент вступит в должность 20-го января 25-го года.

С моей точки зрения, истощится то, что касается вооружения, поставок на Украину. Там будет серьезный дефицит, а это важный фактор для нас.

Мы-то можем бесконечно переводить, если надо будет еще, что-то переведем на военные рельсы без учета стоимости.

Вот, неважно, сколько это стоит, а нам это нужно – мы это сделаем. У них такой возможности нет.

И третье – будут президентские выборы и, в конечном итоге, всех подтолкнет не то, что кто-то выиграет, а кто-то проиграет – мы выиграем, это безусловно, это все знают, просто вопрос – когда?

А то, что нужно будет восстанавливать торговую систему в мире, она сейчас разрывается», – перечислил Баширов.