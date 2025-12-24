Энергоподачу в Одесской области восстанавливают хаотично и наобум

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждый раз включение энергоподачи в Одесской области – это не следствие устранённых повреждений на местах ударов, а временные альтернативные способы подключения.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил гендиректор входящей в энергетический холдинг ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Бьют они весьма системно, и довольно разными средствами поражения. В том-то и проблема, что бьют часто и разными средствами. И понятно, что они попадают. Это значит, что объекты… надо их как-то восстанавливать. Ремонта во время тревоги не происходит, верно? То есть, ты не отправишь людей, когда оно там всё горит. Вторая история. Мы должны понимать, что некоторые повреждения невозможно восстановить за несколько дней или часов. И когда у вас через двое суток после обстрела появляется свет, то это не значит, что объект восстановили. Это значит, что придумали некую схему подключения, которая дает возможность передать свет в ваш район, в ваше село или в ваш бизнес. В это время идет восстановленная работа», – объяснял энергетик.