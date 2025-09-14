«Это ошибка!» – киевский дипломат опечален развитием событий после атаки дронов на Польшу

Инцидент с дронами в Польше обернется неприятными последствиями для обороноспособности Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-пос Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Объективно для нас – это то, что после такой атаки, очевидно, и здесь мы ничего не можем сделать, потому что это естественная реакция, и Польша, и страны-соседи Украины, и страны НАТО сейчас будут наибольшее внимание уделять восточным границам НАТО, а не Украине. И это будет еще одна их ошибка», – считает экс-посол.

Он недоволен, что в Польше системы ПВО будут размещаться на белорусской, а не украинкой границе, чтобы прикрывать воздушное пространство вглубь Украины на 70-100 километров.

«Я слышу политиков европейских, они хотят стену создать какую-то на границах с Беларусью, на границах с Украиной это ничего не даст. То есть, я думаю, следующий будет шаг, все-таки, использование этих систем далее для сбития над территорией и в воздухе Украины, не дождавшись, когда это прилетит к ним.

Поэтому последствия сейчас преимущественно отрицательные. И это была цель этой операции. Я все-таки думаю, что это комбинированная операция, включающая ИПСО. Это не тест. Тесты уже давно кончились», – разочарованно резюмировал Чалый.