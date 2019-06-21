Еще один «адекватный украинец»: Шарий выступил против переговоров с ЛДНР

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не должна вести переговоры с руководством ЛДНР, единственный способ разрешить конфликт в Донбассе – договариваться с Россией.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил блогер Анатолий Шарий, объявивший о создании своей партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решать этот вопрос военным путем невозможно… Я абсолютно убежден, что нужны переговоры. Переговоры с тем, кто стоит за противоборствующей стороной с той стороны. То есть, однозначно это не с местными, а с Путиным.

С руководителями этих непризнанных республик – против переговоров однозначно. Там есть люди, а есть руководители. Так вот, с руководителями там говорить не о чем. Можно о чем-то говорить с людьми, можно слышать людей, но этих вот ребят, которые регулярно в Москве больше, чем в Донецке – нет, не хочу», – заявил Шарий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», политолог Михаил Погребинский считает, что проект Шария финансирует депутат Верховной Рады Александр Вилкул, представляющий осколок бывшей Партии регионов, ориентирующийся на Рината Ахметова.

«Думаю, Шарий получает деньги у своего друга Вилкула, за которого он «топил» перед первым туром президентских выборов», – сказал Погребинский.