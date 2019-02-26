Фирму ЛДПР-овца призвали штрафовать за плохую уборку мусора в Севастополе

26.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Власти Севастополя должны поставить в ранг первоочередных задач борьбу за надлежащую уборку мусора в городе. Это направление в своем недавнем послании Федеральному собранию задал президент России Владимир Путин. Для Севастополя это особенно важно в условиях критики в адрес ООО «Чистый город», которое отвечает за уборку города.

Как сообщил в комментарии «ПолитНавигатору» политолог Борис Межуев, предприятие, которое ежемесячно получает значительные суммы на уборку, должно быть оштрафовано, если севастопольцы не удовлетворены итогами работы фирмы.

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«Надо штрафовать, что еще можно сделать. Поскольку президент поставил в своем послании важную задачу – бороться с мусором, и это стало уже почти что некой национальной программой. Поэтому, естественно, организации, которые действуют в нарушение президентского послания, должны подвергаться штрафу. Партия «Единая Россия», естественно, должна взять именно эту задачу в качестве приоритетной, потому что она поставлена главой государства в качестве таковой. Будем надеяться, что руководство города нынешнее или какое-то другое тоже поставит для себя это в приоритет», – заявил Межуев.

«ПолитНавигатор» уже сообщал, что в Севастополе обострилась проблема уборки общественных пространств – общественники критиковали работу предприятия «Чистый город», которое связывают с семьей депутата Законодательного собрания от ЛДПР Ильей Журавлевым.

Позиция фирмы Журавлевых идет вразрез с линией партии. Так, на днях, выступая с трибуны, депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин заявил, что его политсила настаивает на решении мусорных проблем, а также упомянул о «мутных» компаниях, действующих в регионах.

«Спасибо президенту, за то, что он в очередной раз услышал ЛДПР и в ходе послания Федеральному Собранию поставил перед всеми органами государственной власти конкретные задачи по решению проблемы мусорной реформы. Во многих регионах выбранными операторами стали мутные компании, которые не имеют ни своих мощностей, ни своей техники, элементарно специалистов и даже мусорных баков. Особенно острой ситуация стала в начале 2019-го года, когда на улицах наших городов, наших сел была просто помойка…

В некоторых регионах происходит то, что в сельской местности многодетные семьи говорят о том, что подумывают отдать своих детей в детские дома, потому что где 6-7 детей, для них непосильная ноша, чтобы платить за мусор еще полторы-две тысячи рублей. В регионах создается социальное напряжение. Люди возмущены условиями проживания», – заявил Торощин.