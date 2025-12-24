Гендиректор YASNO: Полгода будем очухиваться после прекращения ударов по энергетике

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главная сложность для украинской энергетики заключается в том, что русские наносят смешанные удары – как по распределению, так и по генерации.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил гендиректор входящей в энергетический холдинг ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы оцениваем ситуацию как потребители, через то, что у нас нет отключений. Нет отключений – тогда всё окей, мы даже не вспоминаем о той энергетике. Поэтому я бы не оценивал в неделях [после прекращения огня]. Потому что у нас в энергетике, грубо говоря, две большие проблемы. Первая – разбитая генерация, то есть генерационные объекты разбиты, и они не генерируют электроэнергию. Вторая проблема – это дефицит распределения, дефицит доставки. Если есть генерация в одном месте, есть другое место, в котором нет генерации, электроэнергия по этим проводам через эти трансформаторные узлы доставляется к потребителю. И когда побиты те или иные трансформаторные узлы, провода, то даже если у тебя есть генерация, ты не можешь доставить в ту или иную точку», – объяснял Коваленко.

По его словам, на Украине в данный момент «микс» этих проблем.