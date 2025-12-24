Гендиректор YASNO: Полгода будем очухиваться после прекращения ударов по энергетике
Главная сложность для украинской энергетики заключается в том, что русские наносят смешанные удары – как по распределению, так и по генерации.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил гендиректор входящей в энергетический холдинг ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы оцениваем ситуацию как потребители, через то, что у нас нет отключений. Нет отключений – тогда всё окей, мы даже не вспоминаем о той энергетике. Поэтому я бы не оценивал в неделях [после прекращения огня]. Потому что у нас в энергетике, грубо говоря, две большие проблемы.
Первая – разбитая генерация, то есть генерационные объекты разбиты, и они не генерируют электроэнергию.
Вторая проблема – это дефицит распределения, дефицит доставки. Если есть генерация в одном месте, есть другое место, в котором нет генерации, электроэнергия по этим проводам через эти трансформаторные узлы доставляется к потребителю.
И когда побиты те или иные трансформаторные узлы, провода, то даже если у тебя есть генерация, ты не можешь доставить в ту или иную точку», – объяснял Коваленко.
По его словам, на Украине в данный момент «микс» этих проблем.
«Враг бьёт и по генерации, и по распределительным сетям. Бьют по всем объектам и в разных частях. И поэтому, когда мы переходим на прогноз, как вы спрашиваете, через сколько, если оно [удары] прекратится? Не знаю.
Потому что я не владею информацией, насколько тот или иной объект поврежден. Например, если это большой генерационный объект, то это могут быть месяцы, то есть не один и не два, а полгода восстановления. Если это не сильно поврежденный трансформатор, то это могут быть недели, от двух до шести», – привёл примеры укро-энергетик.
