Глазьев: Пик конфликтов – в 2024 году, затем у России шанс войти в ядро новой мировой экономики

Елена Острякова.  
15.06.2023 15:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕАЭС, Россия, Финансы, ШОС, Экономика


Новый технологический уклад в мире уже сформировался, экономику ожидает новый подъем, и странам экономической периферии нужно торопиться, чтобы воспользоваться его плодами.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр по интеграции и макроэкономике, Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Новый технологический уклад в мире уже сформировался, экономику ожидает новый подъем, и странам экономической...

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«Несмотря не кажущуюся турбулентность в мировой экономике, контуры нового технологического уклада уже сформированы, и мировые лидеры переходят на новую фазу «длинной волны» Кондратьева.

Комплекс нано-инженерных и информационно-цифровых технологий вышел в экспоненциальный рост (35% в год). Эти локомотивы тянут экономики передовых стран вперед.

Окно возможностей, которое возникает для отстающих стран в период смены технологических укладов, захлопывается. Остается все меньше времени, когда мы сможем сыграть на опережение и совершить рывок.

Важно успеть сделать инвестиции в ключевые производства нового технологического уклада, чтобы эту волну поймать», – сказал Глазьев.

Он прогнозирует, что международная напряженность будет спадать в 2025 году, и тогда у России есть шанс примкнуть к новым экономическим лидерам.

«Мир переживает не только технологическую, но и управленческую революцию. Это всегда происходит в драматический период политической и военной напряженности. Мы прогнозируем, что пик этих конфликтов придется на будущий год.

Затем ситуация будет выравниваться – уже очевидно, что центр мировой экономики сместился в Юго-Восточную Азию. Она будет и дальше наращивать свое преимущество.

Для стран ЕАЭС это шанс войти в ядро нового мирохозяйственного уклада. Мы рядом находимся, и то колоссальное переформатирование наших внешнеэкономических связей, которое произошло в прошлом году (бурный рост торговли с Китаем, Индией, Ираном) – это движение в правильном направлении», – сказал Глазьев.

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