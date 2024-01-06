Гопко: «Американцы готовы пожертвовать Украиной, чтобы скинуть Байдена»

Страны ЕС накануне президентских выборов в США находятся в постоянном страхе перед перспективой оказаться в конфликте с Россией без поддержки американцев.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас США переключаются, Китай провоцирует в Тайване или где-то в Восточно-Китайском море, тогда что? Европа остаётся сама. Поэтому страхи ЕС, общаясь с европейскими чиновниками, я вижу, у них нет ответа на вопрос, а что будет, если Трамп победит? Что мы будем делать с войной России против Украины? У нас недостаточно оружия, украинцы, вы молодцы, что стали щитом, вы дали нам время немного подготовиться, но мы его тоже не так использовали. Потому что не готовятся. Лишь несколько сознательных – скандинавские, Северная Европа. Я говорю, слушайте, давайте сделаем так, что Украина выиграет войну до результатов выборов в США. Нам говорили, что Крым – это цель, которую можно абсолютно достичь в 2023 году, если нам дадут быстрее ATACMS и в том количестве, котором надо, если бы Шольц, Германия, чувствовала определённую ответственность», – заявила Гопко.

Она предупредила, что республиканцы вполне готовы пожертвовать Украиной для победы на выборах президента США.

«Должна сказать, что это правда, когда ты с некоторыми республиканцами общаешься, которым говоришь: «А если проигрыш Украины вам поможет выиграть на выборах президента США, потому что это будет для Байдена после Афганистана ещё и поражение на Украине, в Европе и так далее, вы будете это поддерживать?» Он говорит: «Для нас важнее выиграть выборы». Это горькая правда, закулисная», – рассказала экс-депутат.