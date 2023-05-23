ГУР МО Украины обещает пускать под откос поезда в Крыму

Анатолий Лапин.  
23.05.2023 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Украина


Украина будет продолжать устраивать диверсии на территории российского Крыма.

Такой вывод следует из заявления представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире интернет-канала «Online» , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет продолжать устраивать диверсии на территории российского Крыма. Такой вывод следует из заявления...

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При этом, Юсов умудрился возложить ответственность за происходящее на Россию.

«Пока Крым и другие украинские территории оккупированы, на этих территориях за то, что там происходит, несет полную ответственность оккупационная власть, которая, очевидно, в последнее время не может обеспечить ни нормальную работу инфраструктуры, в том числе транспортной, ни безопасность граждан. Даже соблюдения правил пожарной безопасности», – сказал представитель ГУР.

«Для того, чтобы порядок, мир, покой и регулярная работа железнодорожного транспорта восстановилась, в тои числе и в украинском Крыму, туда должна вернуться украинская власть.

До того времени все, что содействует оккупационным силам и оккупационному корпусу: содействует перевозке оружия, личного состава для атаки на мирные украинские города, на гражданское население, конечно, время от времени будет сходить с рельсов и будут происходить разнообразные приключения. И это абсолютно логичное и закономерное развитие событий», – заявил Юсов.

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