Карасёв: Эти 2-3 месяца будут самыми опасными для Украины

Вадим Москаленко.  
03.02.2024 21:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Несмотря на увещевания киевской пропаганды, российская армия ещё не начинала крупномасштабного наступления, но уже готова к нему.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на увещевания киевской пропаганды, российская армия ещё не начинала крупномасштабного наступления, но уже...

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«Сейчас Россия наступление только начинает. Под Купянском собрано 350 танков, собраны подразделения, армейские корпуса на разных участках фронта. И они будут наступать.

Их наступление не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться», – сказал Карасев.

«Эти 2-3 месяца будут самыми опасными для Украины и с точки зрения обстановки на фронте, и со стратегической точки зрения, и военно-политической.

И внутриполитические напряжения, и ресурсы истощаются, экономика проседает, Европа даёт нам мизер. Когда ещё придёт американская помощь – мы не можем быть в ней уверены», – добавил политолог.

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