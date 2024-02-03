Карасёв: Эти 2-3 месяца будут самыми опасными для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на увещевания киевской пропаганды, российская армия ещё не начинала крупномасштабного наступления, но уже готова к нему.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас Россия наступление только начинает. Под Купянском собрано 350 танков, собраны подразделения, армейские корпуса на разных участках фронта. И они будут наступать. Их наступление не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться», – сказал Карасев.

«Эти 2-3 месяца будут самыми опасными для Украины и с точки зрения обстановки на фронте, и со стратегической точки зрения, и военно-политической. И внутриполитические напряжения, и ресурсы истощаются, экономика проседает, Европа даёт нам мизер. Когда ещё придёт американская помощь – мы не можем быть в ней уверены», – добавил политолог.