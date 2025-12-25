Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Казахстан должен помочь России защитить объекты «Каспийского трубопроводного консорциума», которые атакуют ВСУ.

Об этом политический аналитик Тимур Иксанов заявил в интервью каналу «Евразия24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уважаемые россияне – тоже братья. Раз вы на своей территории не можете обеспечить военную безопасность нашей нефтяной структуре, тогда давайте мы вам поможем в этом вопросе и введем очень ограниченный военный контингент для охраны своей нефти», – сказал Иксанов.

При этом, считает он, Украину нужно предупредить.

«Дорогие братья-украинцы, мы ваши любимые беспилотники или пилотники вынуждены будем сбивать, если вы будете стрелять по Казахстану», – сказал Иксанов.

Отметим, после трех атак на КТК в декабре план отгрузки нефти был снижен на 33%. Это потери в 745 млн долларов.