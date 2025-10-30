Харьковские СБУшники отплясывали под песни Газманова

Даже среди украинских силовиков песни российских исполнителей продолжают оставаться популярными.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский психолог, член Украинского союза психотерапевтов Всеволод Зеленин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира рассказал, что в 2016 году его пригласили в Харьков как эксперта то ли в академию СБУ, то ли Нацгвардии (он точно не помнит) на выпускной.

«Выпустили молодых офицеров. И потом скандал после выпускного. Они на этом выпускном танцевали, радовались, получив погоны, под песни Газманова – «Офицеры» и так далее. Поднялся скандал, кто допустил, кого-то уволили, кого-то проштрафили.

А потом задались вопросом: «А есть ли у нас вообще песни, под которые могут выпускники-офицеры танцевать и праздновать?» И выяснилось, что у нас как таковых этих песен просто в наличии на тот момент не было. Соответственно, их нужно написать, их нужно пропагандировать, их нужно донести, нужно организовать это всё», – призывал Зеленин.

