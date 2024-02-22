«Хорошего сценария нет»: Фукуяма пугает Украину Трампом

Анатолий Лапин.  
22.02.2024 10:21
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, США, Украина


Все больше республиканцев в США поддерживают кандидата в президенты Дональда Трампа, и его взгляд на происходящее на Украине.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил известный американский политолог Френсис Фукуяма, являющих одним из рупоров глобалистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все больше республиканцев в США поддерживают кандидата в президенты Дональда Трампа, и его взгляд...

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«Дональд Трамп всегда был антиукраинским и пророссийским, и когда он стал приближаться к номинации кандидатом от Республиканской партии, я думаю, что он привлек на свою сторону все больше республиканцев. Эти люди составляют меньшинство как в Сенате, так и в Палате представителей, и, к сожалению, учитывая институциональные правила в Конгрессе США, они имеют полномочия останавливать фактически любые законы, которые им не нравятся.

Потому что Республиканская партия фактически определила для себя, что они не могут сотрудничать с демократами», – сказал эксперт.

«Сдвиг против Украины в сторону России формировался давно, есть много крайних консерваторов, которые, почему-то, воодушевляются Путиным как сильным человеком и отдают преимущество России, а не Украине…

Если Трамп победит на следующих президентских выборах, я считаю, что это очень плохо. Я не вижу никакого хорошего сценария в таком случае», – заявил Фукуяма.

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