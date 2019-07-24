Киевский журналист о программе Зеленского: требования Майдана минус этнический национализм

24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Программа, которую сейчас обещает выполнить президент Зеленский при поддержке собственного большинства в парламенте и правительстве, на 99% совпадает с программой Майдана. Евроинтеграция, честная власть и космические реформы под руководством МВФ. В ней нет только того ведерка этнического национализма, которое туда вылили во многом уже при Порошенко, когда стало понятно, что с остальными пунктами «не сложилось».

Об этом пишет на своей страничке в соцсети киевский журналист и блогер Вячеслав Чечило, главред интернет-издания Капитал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Поэтому мне не очень понятно, что именно не нравится всем этим истеричкам со светлыми лицами. Вы за что вообще стояли на Майдане?”, – иронизирует он, обращаясь к сторонникам майдана, неловольным успехом Зеленского на выборах.

“Смешно, но, спустя 5 лет, даже мы уже согласны строить вашу «страну мечты». Это теперь меньшее зло, по сравнению с той банановой диктатурой, которую тут натужно возводил Порошенко. Так, давайте, стройте, чего вам не хватает? Что, зигануть хочется, а не дают?”, – добавляет журналист.

Напомним, прошедшие выборы стали оглушительным поражением всех националистических партий, а обьединенный список украинских националистов ВО Свобода под руководством Олега Тягнибока, Андрея Билецкого и Дмитрия Яроша набрал чуть больше двух процентов – меньше, чем выступающая против национализма и за гражданский мир партия видеоблогера Анатолия Щария, образованнавя за месяц до дня голосования.