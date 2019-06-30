Климкин сорвал тайные переговоры Зеленского с Москвой

30.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Несогласованная с Владимиром Зеленским публикация МИД Украины заявления, в котором отвергался предложенный Россией вариант освобождения моряков ВМСУ под гарантии их участия в судебном процессе в РФ, – сознательный шаг Павла Климкина, чтобы сорвать неофициальные переговоры с Москвой, которые непублично вело окружение президента.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на «диджитализацию» и прочую ерунду, которая заявлялась, Зеленский и его команда пошли по пути перезагрузки варианта международного разруливания ситуации в условиях новой карты баланса. Да, публично они говорили одно, но де-факто мы столкнулись с тем, что шёл какой-то контактный процесс, связанный с преодолением возникшего напряжения в дипломатии и бизнес-контактах…

Частью этого движения к перезагрузке были и так называемые положительные сигналы и по конфликтным точкам. Например, по военнопленным: то, что произошло с Климкиным и его заявлением в среду, сорвало этот подход и актуализировало позицию «партии войны», которая игнорирует переговорные процессы и игнорирует уступки», – заявил Ермолаев.

«В рамках неформальной, неизвестной нам информационной дипломатии допускался вариант, что в России процесс над украинскими военнослужащими будет завершён, будут приняты вердикты судов, они, естественно, будут резонансными у нас, они будут раскритикованы, не признаны, но, если процесс контакта и формулы нового мирного разрешения будут продолжены в рамках российского правового поля, эти военнослужащие после решения могут быть помилованы президентом России, и это будет неким ещё одним жестом. Так может на это смотреть российская элита, и так это могло предлагаться украинской стороне в рамках неформальных контактов.

То, с чем мы столкнулись в этой перепалке господина Климкина и Зеленского, говорит о том, что своим достаточно резким и однозначным заявлением, и вроде бы справедливым с точки зрения международного права, решения морского трибунала, по сути, эта возможность теперь вычеркнута», – добавил эксперт.