«Ключевой партнер и друг»: открыто новое здание посольства Сербии в США

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В Вашингтоне вечером 11 октября торжественно открыто новое здание посольства Сербии в США.

Ленточку перерезали посол Сербии Марко Джурич и специальный посланник Госдепартамента на Балканах Габриэль Эскобар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открытие нового посольства является свидетельством постоянно укрепляющихся связей между нашими странами, и свидетельствует о нашей решимости расширять эти отношения во многих других сферах сотрудничества в будущем», – сказал на церемонии открытия диппредставительства посол Сербии в США Марко Джурич.

Дипломат также зачитал приветственное письмо от президента Сербии Александра Вучича.

«США остаются нашим постоянным партнёром и отстаивают несколько ключевых внешнеполитических приоритетов, включая кандидатуру Сербии на членство в ЕС и нашу приверженность миру и стабильности в Балканском регионе», – сказано в письме Вучича.

В нём также подчеркнут поддержка Вашингтоном инициативы «Открытые Балканы», а Соединенные Штаты названы «ключевым партнёром и другом Сербии».

В свою очередь, Габриэль Эскобар заявил:

«Поскольку мы вступаем в 141-й год дипломатических отношений между нашими двумя странами, я могу сказать, что эти отношения никогда не были лучше. Я надеюсь, что открытие этого посольства, как вы сказали – в непосредственной близости от Белого дома, также символизирует новое начало в двусторонней истории».

Отныне посольство Сербии в США находится в собственном здании на 16-й улице Вашингтона, №1333, менее чем в километре от Белого дома. Это историческое здание, которое когда-то было домом госсекретаря США и лауреата Нобелевской премии мира Элиу Рута. До этого, на протяжении десятилетий после распада бывшей Югославии, посольство Сербии в США работало в арендованных помещениях.

На открытии посольства также присутствовала первая леди Сербии Тамара Вучич, которая напомнила цитату из Национального музея американской дипломатии о том, что по своей сути «дипломатия сводится к людям, переговорам, построению и поддержанию отношений».

«Вот почему важно, чтобы мы могли приветствовать великих людей из мира дипломатии в новом доме в Вашингтоне, который станет символическим зеркалом нашей страны и нашего общества», – подчеркнула она.

Как сообщал «ПолитНавигатор», а августе 2022 года Александр Вучич заявил, что США всегда поддерживают свое детище – Косово. Так называемая «Республика Косово» (согласно Резолюции СБ ООН 1244 и Конституции Сербии – сербский автономный край Косово и Метохия) в феврале 2008 года в одностороннем порядке объявила о своей независимости. Её сразу же признали США и большинство стран ЕС.