Паузу в боевых действиях, которую могут создать мирные инициативы, Пхеньян использует для наращивания объёмов ВПК и пополнения складов новыми боеприпасами, улучшенными на основании опыта реальной войны.

Об этом в ходе «экспертной дискуссии» в Киеве заявил и. о. исполнительного директора, аналитик по безопасности грантоедского фонда «Демократические инициативы» Тарас Жовтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас эту паузу, скорее всего, Москва и Пхеньян используют, чтобы посмотреть на текущее состояние их военно-технического сотрудничества. Очевидно, история о том, что северокорейские склады уже полупустые, потому что много чего было передано РФ, но северокорейский ВПК сделал для себя выводы и сделал фактически рывок вперёд в плане качества боеприпасов к ствольной артиллерии, РСЗО, баллистики и т.д.», – тревожился бандеровец-грантоед.