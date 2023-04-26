«Контрнаступ» не дойдёт до границ 1991 года – израильский журналист-заукраинец

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Выход на границы 1991 года для украинского наступления – чересчур масштабная задача, для которой у Киева нет ни сил, ни средств.

Об этом на канале киевского пропагандиста и телешарлатана Дмитрия Гордона заявил военный журналист из Израиля, русофоб Сергей Ауслендер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен в том, что это будет не один удар, а несколько, какие-то из них будут отвлекающие, какой-то основной, но, как учит нас военная история, очень часто основной удар становится отвлекающим, а отвлекающий основным, в зависимости от того, как развиваются дела на том или ином направлении. Наступление не может продолжаться больше месяца, это невозможно в силу исчерпания ресурсов, резервов, усталости людей, техники и так далее. Это максимум, скорее всего, оно будет меньше по времени. И где оно может закончиться – это большой вопрос, это будет зависеть от направления и от тех задач, которые будут поставлены Генштабом перед вашими войсками, но я абсолютно уверен, что оно не закончится на границах 1991 года. Это невозможно, это чересчур масштабная задача, для которой у вас пока нет ни сил, ни средств», – рассуждал он.

«Скорее всего, это наступление призвано показать возросшую мощь ВСУ и создать предпосылки для следующего наступления, которое, в свою очередь, должно привести к полному освобождению ваших территорий», – трепался Ауслендер.