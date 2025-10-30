Крым. Морепродуктов стало меньше из-за мер безопасности и чудовищных цен на топливо

Почему этой осенью Крым, омываемый двумя морями, не может похвастать обилием морепродуктов? Рыбных лабазов на рынках в разы меньше, чем торгующих мясом и молочной продукцией, и цены доступными не назовешь: хамса свежего улова продается по 600 рублей, барабулька – 1,5 тысячи.

Замороженные скумбрия, горбуша и кижуч стоят дешевле, несмотря на долгий путь к крымскому прилавку. Самыми доступными остаются хек и минтай, которыми в советские времена котов кормили. Теперь котам даже ставриды не достается – свежую еще поискать надо, и по цене она за праздничное блюдо сойдет.

«Ставриды в лучшем случае 500 тонн добываем в путину, тогда как кильки и хамсы 15-20 тысяч тонн. В этом году ставриды просто не было. Да и с началом СВО некоторые районы промысла оказались недоступны. Периодически возникают проблемы с выходом и заходом в Севастополь. Но самая главная проблема – чудовищная цена на судовое топливо. Сегодня цена 96 рублей за литр, что даже с явно с завышенными ценами на крымских и севастопольских заправках зашкаливает», – отмечает глава ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

Хамса – традиционно предмет добычи керченских рыбаков. Но из 30 судов на промысле остались всего 2. Остальные перебрались в Каспийское море – раньше они промышляли рыбой, которая мигрировала из Азовского в Черное море, теперь в Керченском проливе рыбакам делать нечего.

«Южная часть Керченского пролива закрыта. Добывать в Азовском море хамсу на сегодня некому – там два судна остались, одно из которых в ремонте стоит. Прибрежный пассивный вид ловли много не поднимет, и соответственно имеем такую цену на традиционный продукт хамсу. Проблема назрела, нужны кардинальные перемены и помощь в добыче. Если в вылове барабули в 2022 году участвовало 100 предприятий, то на сегодня их осталось 20 или 30. И это связано с закрытыми районами для добычи морепродуктов», – считает руководитель одного из рыболовных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко.

По его словам, даже моллюска рапаны в этом году выловили в половину меньше дозволенного по квоте, потому как основные участки промысла перечерканы «красными линиями» военных и Росгвардии. Нужно или оптимизировать зону охраны моста, или вести добычу под присмотром спецов по безопасности. Тем более, что Азовское море становится солёнее и туда заходят такие виды рыб, которых раньше не было. Например, черноморская кефаль. В скором времени собираются снять полный запрет на вылов осетра, практически уничтоженного в 90-е годы браконьерским ловом. И тогда вопрос прохода рыболовецких судов под Крымским мостом встанет еще острее: сейчас нужно отстоять в очереди и пройти осмотр судна без скидок на скоропортящийся товар.

Вдобавок, на черноморскую кефаль нацелились хозяйства Херсонской области. Ещё недавно крымчане полностью выбирали квоту по добыче этой рыбы, а теперь делят ее с соседями по северо-западному побережью Черного моря. И к тому моменту, как рыба пришла к побережью Крыма, весь дозволенный объем вылова уже подняли херсонские рыбаки. Как поделить квоты на вылов между регионами, должны решить в Росрыболовстве и договориться с безопасниками о допуске судов в закрытые сектора во время путины.