Укро-пропагандист: Россию устроит как вывод ВСУ из Донбасса, так и отказ

И в случае вывода украинских войск из Донбасса, и в случае отказа – Россия все равно будет в плюсе.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире львовского канала НТА заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

Он заметил, что американцы повторяют: если Украина не выйдет из Донбасса добровольно, то русские займут все равно это территорию.

При этом пропагандист обратил внимание, что российский лидер в этой ситуации просчитывает все на несколько шагов вперед.

«Путин прекрасно понимает, что вывод войск с территории Донецкой области создаст серьезные линии раскола в украинском обществе. Он может надеяться на дестабилизацию как государства, так и армии – что облегчит ему оккупацию новых украинских территорий, а может и уничтожение украинского государства. Во-вторых, даже если представить себе, что Путин действительно настроен на какое-нибудь приостановление военных действий… и дестабилизации ситуации, на которую он рассчитывает, не произойдет, Россия возьмет под свой контроль фактически территорию большого количества крепостей, которые она может завоевывать в течение нескольких следующих лет. И таким образом у нее откроется оперативное пространство, чтобы завоевать новые украинские территории во время следующего этапа войны», – рассуждал Портников.

Он добавил, что если Украина откажется от вывода войск, то США «будут считать, что Россия является миролюбивым государством и принимает на себя обязательства, в то время как Украина никаких компромиссов не желает».