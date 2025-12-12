Укро-пропагандист: Россию устроит как вывод ВСУ из Донбасса, так и отказ

Игорь Шкапа.  
12.12.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 21
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


И в случае вывода украинских войск из Донбасса, и в случае отказа – Россия все равно будет в плюсе.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире львовского канала НТА заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

И в случае вывода украинских войск из Донбасса, и в случае отказа – Россия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он заметил, что американцы повторяют: если Украина не выйдет из Донбасса добровольно, то русские займут все равно это территорию.

При этом пропагандист обратил внимание, что российский лидер в этой ситуации просчитывает все на несколько шагов вперед.

«Путин прекрасно понимает, что вывод войск с территории Донецкой области создаст серьезные линии раскола в украинском обществе. Он может надеяться на дестабилизацию как государства, так и армии – что облегчит ему оккупацию новых украинских территорий, а может и уничтожение украинского государства.

Во-вторых, даже если представить себе, что Путин действительно настроен на какое-нибудь приостановление военных действий… и дестабилизации ситуации, на которую он рассчитывает, не произойдет, Россия возьмет под свой контроль фактически территорию большого количества крепостей, которые она может завоевывать в течение нескольких следующих лет. И таким образом у нее откроется оперативное пространство, чтобы завоевать новые украинские территории во время следующего этапа войны», – рассуждал Портников.

Он добавил, что если Украина откажется от вывода войск, то США «будут считать, что Россия является миролюбивым государством и принимает на себя обязательства, в то время как Украина никаких компромиссов не желает».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить