Обнародованная цифра количества дезертиров из ВСУ – 300 тысяч – не соответствует действительности: на деле их гораздо больше, потому что это лишь данные по зарегистрированным случаям.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Новый отсчет» заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных.

«Мы не знаем насколько больше, но реально гораздо больше. Вооруженные силы Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года составляли 215 тысяч человек. На сегодня дел по СОЧ на треть больше, чем у нас армия была по состоянию на начало войны. И это о трагедии», – печалится Друзенко.

При этом он считает, что в армию надо призывать с 21 года, а не с 25, как сейчас.

«Я не знаю ни одной другой страны в состоянии войны, где бы мобилизовали в 25. Для меня это unbelievable [невероятно] и мобилизовали после 50», – заявил Друзенко.

По словам Друзенко, недавно он был в одном из учебных центров ВСУ, отметив, что увидел «сборище инвалидов», людей без легких и с шурупами в теле.