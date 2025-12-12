Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ срочно надо менять свое командование на более профессиональное.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога блога «Новый отсчет» заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что нужно срочно снимать главкома ВСУ Александра Сырского и ставить на его место генерала Михаила Драпатого, который сейчас действует на Купянском направлении.

По словам Друзенко, в украинской армии доверяют только Драпатому.

«Драпатый же не сидит в Лондоне послом. Драпатый воюет, и много людей под его началом воевало. Все, кто воевали, почувствовали разницу между разными типами командования. Причем воевал он на очень разных должностях», – сказал врач-нацист.

Дальше он проехался по Залужному, который якобы защитил диссертацию в Одесской юридической академии, которой руководит экс-регионал Сергей Кивалов, и получил научную степень доктора философии.