«С него началось» – в массовом дезертирстве из ВСУ обвинили Залужного

Игорь Шкапа.  
12.12.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 218
 
ВСУ срочно надо менять свое командование на более профессиональное.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога блога «Новый отсчет» заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных.

Он говорит, что нужно срочно снимать главкома ВСУ Александра Сырского и ставить на его место генерала Михаила Драпатого, который сейчас действует на Купянском направлении.

По словам Друзенко, в украинской армии доверяют только Драпатому.

«Драпатый же не сидит в Лондоне послом. Драпатый воюет, и много людей под его началом воевало. Все, кто воевали, почувствовали разницу между разными типами командования. Причем воевал он на очень разных должностях», – сказал врач-нацист.

Дальше он проехался по Залужному, который якобы защитил диссертацию в Одесской юридической академии, которой руководит экс-регионал Сергей Кивалов, и получил научную степень доктора философии.

«Я очень далек от дифирамбов нашему доктору философии. Думаю, что он много сделал для того, чтобы люди пошли в СЗЧ [самовольное оставление части], в частности, поддержал законопроект о криминализации [для дезертиров]», – добавил Друзенко.

