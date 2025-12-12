Украинцам беззастенчиво травят байки – как Киев станет мировым гегемоном

Игорь Шкапа.  
12.12.2025 18:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 311
 
Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина в будущем якобы имеет шансы, чтобы стать новым лидером Европы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в программе пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский футуролог Алексей Толкачев.

Украина в будущем якобы имеет шансы, чтобы стать новым лидером Европы. Как передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, Европа может стать «ареалом нашего влияния».

«Мы можем стать лидерами для Европы. Всегда новые лидеры появляются из самой слабой позиции. Они поднимаются и вырастают до лидеров мира. Мы сейчас в этой позиции, мы дотянем до дна, затем мы или погибнем, хотя я сомневаюсь, потому что украинцы очень адаптивные, мы выносливые, и у нас фантастический иммунитет.

И даже если останется половина Украины, как господин Микола Вересень говорил, наступит момент, когда нам все вернется – и вернется еще с репарациями, как говорят русские, с лихвой», – рисует фантастические картины Толкачев.

Упомянутый им и присутствующий в студии старожил украинской пропаганды Вересень поднял на смех этот прогноз.

«Украина не будет никогда в ближайшие 100 лет лидером Европы. В Украине нет никакого опыта для этого. На Украину не будут смотреть. На украинский народ сейчас смотрят с уважением, военный элемент, да, он абсолютно украинский.

Но это не значит, что Украина имеет дипломатический опыт, политический опыт, какой-нибудь научный опыт и так далее», – заключил Вересень.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить