Украинцам беззастенчиво травят байки – как Киев станет мировым гегемоном

Украина в будущем якобы имеет шансы, чтобы стать новым лидером Европы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в программе пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский футуролог Алексей Толкачев.

По его словам, Европа может стать «ареалом нашего влияния».

«Мы можем стать лидерами для Европы. Всегда новые лидеры появляются из самой слабой позиции. Они поднимаются и вырастают до лидеров мира. Мы сейчас в этой позиции, мы дотянем до дна, затем мы или погибнем, хотя я сомневаюсь, потому что украинцы очень адаптивные, мы выносливые, и у нас фантастический иммунитет.

И даже если останется половина Украины, как господин Микола Вересень говорил, наступит момент, когда нам все вернется – и вернется еще с репарациями, как говорят русские, с лихвой», – рисует фантастические картины Толкачев.