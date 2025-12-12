Украинцам скоро запретят публично упоминать фамилии коррупционеров

В Верховную раду Украины внесли законопроект, запрещающий публично упоминать имена и фамилии топ-коррупционеров.

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал украинский радиоведущий Дмитрий Тузов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В парламенте лежат изменения в Гражданский кодекс. И если их примут, журналистам останется только оперировать такими терминами, как Решик, Али-Баба, Буратино, Мальвина и все остальные.

Будет запрещено называть фамилии фигурантов и подозреваемых в уголовных коррупционных делах. Никто не говорит, что они преступники», – возмутился Тузов.