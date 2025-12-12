Украинцам скоро запретят публично упоминать фамилии коррупционеров

Вадим Москаленко.  
12.12.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 182
 
Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В Верховную раду Украины внесли законопроект, запрещающий публично упоминать имена и фамилии топ-коррупционеров.

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал украинский радиоведущий Дмитрий Тузов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Верховную раду Украины внесли законопроект, запрещающий публично упоминать имена и фамилии топ-коррупционеров. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В парламенте лежат изменения в Гражданский кодекс. И если их примут, журналистам останется только оперировать такими терминами, как Решик, Али-Баба, Буратино, Мальвина и все остальные.

Будет запрещено называть фамилии фигурантов и подозреваемых в уголовных коррупционных делах. Никто не говорит, что они преступники», – возмутился Тузов.

Депутат Рады Ярослав Железняк подтвердил, что такую норму внесли в парламент, но выразил надежду, что голосование провалят.

«Это закон главы парламента, но они пообещали исключить это с текста», – рассказал депутат.

«А если нет, то не останется ничего, кроме как читать сообщения в стиле что Али-Баба встретился с Решиком – и предложил ему сто миллионов долларов», – возмущался ведущий.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить