Украинцам скоро запретят публично упоминать фамилии коррупционеров
В Верховную раду Украины внесли законопроект, запрещающий публично упоминать имена и фамилии топ-коррупционеров.
Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал украинский радиоведущий Дмитрий Тузов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В парламенте лежат изменения в Гражданский кодекс. И если их примут, журналистам останется только оперировать такими терминами, как Решик, Али-Баба, Буратино, Мальвина и все остальные.
Будет запрещено называть фамилии фигурантов и подозреваемых в уголовных коррупционных делах. Никто не говорит, что они преступники», – возмутился Тузов.
Депутат Рады Ярослав Железняк подтвердил, что такую норму внесли в парламент, но выразил надежду, что голосование провалят.
«Это закон главы парламента, но они пообещали исключить это с текста», – рассказал депутат.
«А если нет, то не останется ничего, кроме как читать сообщения в стиле что Али-Баба встретился с Решиком – и предложил ему сто миллионов долларов», – возмущался ведущий.
