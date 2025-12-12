Инфильтруемся – и устроим в Петербурге «белорусскую революцию» – нацист Береза

Украина может подготовить белорусскую «армию освобождения», но сделает это тайно и никогда не признается, что она этим занималась.

Об этом экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза заявил белорусскому эмигрантскому «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема в другом. Как они должны идти. С Украины? Если будет прорыв границы, Лукашенко скажет: мы открываем фронт, пожалуйста, россияне, заходите. Это создаст нам проблемы. Это очень прагматично, может, цинично, но правдиво», – сказал Береза.

Поэтому он предложил перекидывать подготовленных белорусских боевиков в Россию.

«Нужна инфильтрация на территорию Белоруссии. А они могут быть откуда угодно. Даже с России. Потому что белорусов хватает и на России. Может, они готовились, чтобы освободить Беларусь где-нибудь в Санкт-Петербурге. А чего, это же колыбель трех революций. Будет четвертая, белорусская», – паясничал Береза.

