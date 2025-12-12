Укро-военкор: «Командование ВСУ упустило момент и теперь гробит остатки гарнизона в Мирнограде»
Украинское военно-политическое руководство проспало момент, когда в Красноармейске накопилось достаточно русских войск, чтобы исход битвы за покровско-мирноградскую агломерацию был предопределён не в пользу Киева.
Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ситуация действительно очень патовая, потому что высшее военное командование понимает, что отдать покровско-мирноградскую агломерацию – это значит отдать противнику очень серьезный плацдарм для дальнейшего наступления – и в сторону Днепропетровщины, и на Краматорско-Славянскую агломерацию.
Парадокс ситуации в том, что наше командование слишком поздно пришло к мысли, что ситуация в Покровске была уже на той стадии, что переломить ход боевых действий в нашу пользу уже было почти невозможно.
И когда противник достаточно накопил сил, только в тот момент почему-то наше командование поняло критичность ситуации.
И этими силами мы пытаемся удержать сейчас даже Мирноград, хотя если даже смотреть на карту «дипстейт», которая достаточно лояльно демонстрирует ситуацию на поле боя, то ситуация в Мирнограде крайне сложная», – плакался бандеровец.
Он посетовал, что остатки гарнизона ВСУ, находящиеся там безвылазно несколько месяцев, оказались в крайне сложных условиях.
«Можно сказать, что с нашей стороны это, скорее, попытка чуточку оттянуть тот момент, когда действительно всё же придется каким-то образом выводить людей из Мирнограда – и уже, к сожалению, окончательно покидать покровско-мирноградскую агломерацию. Это будет крайне сложной потерей. Русские получат очень серьёзный плацдарм», – добавил Пападин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: