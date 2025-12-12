Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское военно-политическое руководство проспало момент, когда в Красноармейске накопилось достаточно русских войск, чтобы исход битвы за покровско-мирноградскую агломерацию был предопределён не в пользу Киева.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация действительно очень патовая, потому что высшее военное командование понимает, что отдать покровско-мирноградскую агломерацию – это значит отдать противнику очень серьезный плацдарм для дальнейшего наступления – и в сторону Днепропетровщины, и на Краматорско-Славянскую агломерацию. Парадокс ситуации в том, что наше командование слишком поздно пришло к мысли, что ситуация в Покровске была уже на той стадии, что переломить ход боевых действий в нашу пользу уже было почти невозможно. И когда противник достаточно накопил сил, только в тот момент почему-то наше командование поняло критичность ситуации. И этими силами мы пытаемся удержать сейчас даже Мирноград, хотя если даже смотреть на карту «дипстейт», которая достаточно лояльно демонстрирует ситуацию на поле боя, то ситуация в Мирнограде крайне сложная», – плакался бандеровец.

Он посетовал, что остатки гарнизона ВСУ, находящиеся там безвылазно несколько месяцев, оказались в крайне сложных условиях.